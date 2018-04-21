150 milyonu aşkın çocuk yasa dışı çalıştırılıyor

Çocuk işçiliği resmi olarak neredeyse tüm ülkelerde yasak olmasına rağmen, dünyada hala bu insan hakları ihlaline maruz kalan milyonlarca çocuk bulunuyor.

Ebeveynlerine arada sırada tarlada yardım eden ya da gazete dağıtan çocuklar, bu kategoriye dahil edilmiyor.

Merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) aktardığı verilerde, zorla çalıştırıldıkları için fiziksel veya ruhsal olarak zarar gören, "çocukluğu çalınan", 18 yaş altındaki çocuklara değiniliyor.

ILO'nun tahminlerine göre 2016 yılında dünyada 5-17 yaş arası yaklaşık 218 milyon çocuk çalışıyordu. Bunun 152 milyonunda yasa dışı çocuk emeği sözkonusu olduğunu belirten ILO, bu kategoriye girenlerin yarısının 12 yaş altında olduğunu söylüyor.

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Coğrafi olarak bakıldığında ise durumun en kötü olduğu bölge, Afrika kıtası. ILO, burada her beş çocuktan birinin çalıştığını kaydediyor.

"İnsanlık için bir leke"

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü öncesinde Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı'nda çocuk işçiliğiyle ilgili bir panel düzenlendi.

Panelde konuşan ILO Genel Direktörü Guy Ryder, çocuk işçiliğinin ekonomik nedenleriyle mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ryder, çözüm üretiminde yalnızca küresel tedarik zincirlerine değil, ödeme yapılmayan aile içi tarım işlerine de yoğunlaşılması gerektiğini belirtti.

Ryder, çocuk emeğinin tekstil, tütün ve kakao gibi küresel çapta ticaret ürünlerinin üretimide değil, aynı zamanda yerel düzeydeki üretimde de sömürüldüğüne dikkat çekti.

Panelin bir diğer katılımcısı olan Hindistanlı çocuk hakları aktivisti ve Nobel Barış Ödülü sahibi Kailash Satyarthi ise, daha yapılması gereken çok iş olduğunu dile getirdi.

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Satyarthi, "Eğer çocuklar hala uluslararası tedarik zincirlerinde tuzağa düşmüş durumdalarsa, eğer çocuklar hala köleleştiriliyorlarsa, eğer çocuklar hala çiftlik, dükkan, fabrika ya da evlerde çalıştırılmak için hayvanlar gibi, ki bazen hayvandan da daha ucuza, alınıp satılıyorlarsa, bu insanlık için bir kara bir lekedir" diye konuştu.

Yasal çözüm var mı?

1973'te kabul edilen ve yasal olarak çalışmak için erişilmesi gereken minimum yaşa değinen bir ILO sözleşmesi, onlarca yıl boyunca birçok ülke tarafından yoksayıldı. 1999 yılında ise ILO, çocuk işçiliğinin en kötü yönlerine değinen başka bir sözleşme hazırladı.

Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler Kahve ILO'nun raporuna göre kötü koşullar altında yaygın olarak çocuk emeği kullanan en büyük sektör kahve endüstrisi. Kolombiya, Tanzanya, Kenya, Uganda, Meksika, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti, Hondura, Panama, El Salvador, Gine ve Fildişi Sahili'nde çocuklar kahve çekirdeklerinin toplanması işinde çalıştırılıyor.

Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler Pamuk Dünyanın her yerinde pamuk toplayan çocuk işçiler var. Ancak Fildişi Sahili gibi 3 milyon insanın üzerinden geçimini sağladığı ve ekonomisi büyük ölçüde pamuk toplama işine bağımlı olan ülkelerde bu oran daha yüksek. Pamuk Kampanyası isimli sivil toplum örgütüne göre çocukların kimi zaman zorla pamuk sektöründe çalıştırıldığı Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerde de bu durum büyük bir sorun.

Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler Tuğla ABD Çalışma Kurumu'na göre 15 ülke inşaat projeleri için tuğla üretiminde çocuk işçiler kullanıyor. Bu ülkeler arasında Arjantina, Brezilya, Çin, Ekvador, Kuzey Kore ve Peru var.

Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler Tekstil Kamboçya ve Bangladeş giyim sektöründeki kötü çalışma koşullarıyla biliyor. Ancak tekstil endüstrisi dünyanın bir çok yerinde çocuk emeği kullanıyor. Fotoğrafta görmüş olduğunu gibi Gaziantep'te aralarında çocukların da olduğu mülteciler bir ayakkabı imalathanesinde çalışıyor.

Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler Şekerkamışı Çocuklar Guatamala, Filipinler ve Kamboçya gibi ülkelerde şekerkamışı hasadında işçi olarak kullanılıyor. ILO'nun yapmış olduğu araştırmalara göre Filipinler'de kimisi 7 yaşında olan çocuklar şekerkamışı üretiminde kullanılıyor.

Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler Tütün ILO'nun raporuna göre tütün endüstrisi uzun çalışma saatleri, yüksek sıcaklıklar, zehirli kimyasallar, ağır yük taşımak zorunda kalmak ve hayvan saldırısı riskleri sebebiyle çocuklar için en zararlı endüstrilerin başında geliyor. Çocuk işçiler tütün sektöründe günde ortalama 10 saat boyunca çalıştırılıyor.

Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler Altın Afrika'nın bazı bölgeleri, Asya ve Güney Afrika'da çocuk işçiliği özellikle altın madenlerinde yaygın. Bu ortamda çalışan çocuklar ya patlama riskine karşılık yaşamlarını tehlikeye atıyor ya da küçük altın parçaları bulma uğruna saatlerce nehir yataklarında çalışıyor. Pis sular sebebiyle altın sektöründe çalışan çocuklar yüksek oranda dizanteri, sıtma, menenjit ve verem riski ile karşı karşıya.



181 ülkenin tasdik ettiği sözleşme, göreli olarak büyük bir başarı elde etti. Dünya nüfusu sürekli olarak artmasına rağmen, 2016 yılında 2000 yılıyla karşılaştırıldığında yaklaşık 134 milyon daha az çocuk işçi mevcut idi.

Buna rağmen ILO, durumun sürdürülebilir biçimde iyileştirilmesi için yasakların yetmeyeceğini söylüyor. Yapılan analizlere göre, birçok aile gıda masraflarını karşılayabilmek için çocuklarının eve getireceği maaşlara bağımlı durumda. ILO'ya göre bu çerçevede, alternatif gelir kaynaklarına ihtiyaç duyan sözkonusu ailelere sosyal yardımlar sağlanması ve böylece çocuklarını çalıştırmak zorunda bırakılmamaları gerekiyor. Bu şekilde ailelerin çocuklarını okula göndermeyi tercih edeceği ve dolayısıyla çocuk işçiliğiyle daha iyi mücadele edilebileceği öngörülüyor.

DW,dpa/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe