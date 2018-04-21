 150 milyonu aşkın çocuk yasa dışı çalıştırılıyor | DÜNYA | DW | 08.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

150 milyonu aşkın çocuk yasa dışı çalıştırılıyor

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü yaklaşırken Uluslararası Çalışma Örgütü, bu soruna nasıl çözüm geliştirilebileceğini tartışıyor. Örgütün verilerine göre Afrika'da her 5 çocuktan biri çalışıyor.

Bangladesch Kinderarbeit in Dhaka (picture-alliance/NurPhoto/M. Hasan)

Çocuk işçiliği resmi olarak neredeyse tüm ülkelerde yasak olmasına rağmen, dünyada hala bu insan hakları ihlaline maruz kalan milyonlarca çocuk bulunuyor.

Ebeveynlerine arada sırada tarlada yardım eden ya da gazete dağıtan çocuklar, bu kategoriye dahil edilmiyor.

Merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) aktardığı verilerde, zorla çalıştırıldıkları için fiziksel veya ruhsal olarak zarar gören, "çocukluğu çalınan", 18 yaş altındaki çocuklara değiniliyor.

ILO'nun tahminlerine göre 2016 yılında dünyada 5-17 yaş arası yaklaşık 218 milyon çocuk çalışıyordu. Bunun 152 milyonunda yasa dışı çocuk emeği sözkonusu olduğunu belirten ILO, bu kategoriye girenlerin yarısının 12 yaş altında olduğunu söylüyor.

Video izle 04:20
Şimdi canlı
04:20 dk

Çikolata yerken bir kez daha düşünün

Coğrafi olarak bakıldığında ise durumun en kötü olduğu bölge, Afrika kıtası. ILO, burada her beş çocuktan birinin çalıştığını kaydediyor.

"İnsanlık için bir leke"

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü öncesinde Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı'nda çocuk işçiliğiyle ilgili bir panel düzenlendi.

Panelde konuşan ILO Genel Direktörü Guy Ryder, çocuk işçiliğinin ekonomik nedenleriyle mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ryder, çözüm üretiminde yalnızca küresel tedarik zincirlerine değil, ödeme yapılmayan aile içi tarım işlerine de yoğunlaşılması gerektiğini belirtti.

Ryder, çocuk emeğinin tekstil, tütün ve kakao gibi küresel çapta ticaret ürünlerinin üretimide değil, aynı zamanda yerel düzeydeki üretimde de sömürüldüğüne dikkat çekti.

Panelin bir diğer katılımcısı olan Hindistanlı çocuk hakları aktivisti ve Nobel Barış Ödülü sahibi Kailash Satyarthi ise, daha yapılması gereken çok iş olduğunu dile getirdi.

Video izle 02:02
Şimdi canlı
02:02 dk

Türkiye’de çalıştırılan Suriyeli çocuk işçiler

Satyarthi, "Eğer çocuklar hala uluslararası tedarik zincirlerinde tuzağa düşmüş durumdalarsa, eğer çocuklar hala köleleştiriliyorlarsa, eğer çocuklar hala çiftlik, dükkan, fabrika ya da evlerde çalıştırılmak için hayvanlar gibi, ki bazen hayvandan da daha ucuza, alınıp satılıyorlarsa, bu insanlık için bir kara bir lekedir" diye konuştu.

Yasal çözüm var mı?

1973'te kabul edilen ve yasal olarak çalışmak için erişilmesi gereken minimum yaşa değinen bir ILO sözleşmesi, onlarca yıl boyunca birçok ülke tarafından yoksayıldı. 1999 yılında ise ILO, çocuk işçiliğinin en kötü yönlerine değinen başka bir sözleşme hazırladı.

  • default

    Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler

    Kahve

    ILO'nun raporuna göre kötü koşullar altında yaygın olarak çocuk emeği kullanan en büyük sektör kahve endüstrisi. Kolombiya, Tanzanya, Kenya, Uganda, Meksika, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti, Hondura, Panama, El Salvador, Gine ve Fildişi Sahili'nde çocuklar kahve çekirdeklerinin toplanması işinde çalıştırılıyor.

  • default

    Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler

    Pamuk

    Dünyanın her yerinde pamuk toplayan çocuk işçiler var. Ancak Fildişi Sahili gibi 3 milyon insanın üzerinden geçimini sağladığı ve ekonomisi büyük ölçüde pamuk toplama işine bağımlı olan ülkelerde bu oran daha yüksek. Pamuk Kampanyası isimli sivil toplum örgütüne göre çocukların kimi zaman zorla pamuk sektöründe çalıştırıldığı Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerde de bu durum büyük bir sorun.

  • default

    Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler

    Tuğla

    ABD Çalışma Kurumu'na göre 15 ülke inşaat projeleri için tuğla üretiminde çocuk işçiler kullanıyor. Bu ülkeler arasında Arjantina, Brezilya, Çin, Ekvador, Kuzey Kore ve Peru var.

  • default

    Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler

    Tekstil

    Kamboçya ve Bangladeş giyim sektöründeki kötü çalışma koşullarıyla biliyor. Ancak tekstil endüstrisi dünyanın bir çok yerinde çocuk emeği kullanıyor. Fotoğrafta görmüş olduğunu gibi Gaziantep'te aralarında çocukların da olduğu mülteciler bir ayakkabı imalathanesinde çalışıyor.

  • default

    Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler

    Şekerkamışı

    Çocuklar Guatamala, Filipinler ve Kamboçya gibi ülkelerde şekerkamışı hasadında işçi olarak kullanılıyor. ILO'nun yapmış olduğu araştırmalara göre Filipinler'de kimisi 7 yaşında olan çocuklar şekerkamışı üretiminde kullanılıyor.

  • default

    Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler

    Tütün

    ILO'nun raporuna göre tütün endüstrisi uzun çalışma saatleri, yüksek sıcaklıklar, zehirli kimyasallar, ağır yük taşımak zorunda kalmak ve hayvan saldırısı riskleri sebebiyle çocuklar için en zararlı endüstrilerin başında geliyor. Çocuk işçiler tütün sektöründe günde ortalama 10 saat boyunca çalıştırılıyor.

  • default

    Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler

    Altın

    Afrika'nın bazı bölgeleri, Asya ve Güney Afrika'da çocuk işçiliği özellikle altın madenlerinde yaygın. Bu ortamda çalışan çocuklar ya patlama riskine karşılık yaşamlarını tehlikeye atıyor ya da küçük altın parçaları bulma uğruna saatlerce nehir yataklarında çalışıyor. Pis sular sebebiyle altın sektöründe çalışan çocuklar yüksek oranda dizanteri, sıtma, menenjit ve verem riski ile karşı karşıya.


181 ülkenin tasdik ettiği sözleşme, göreli olarak büyük bir başarı elde etti. Dünya nüfusu sürekli olarak artmasına rağmen, 2016 yılında 2000 yılıyla karşılaştırıldığında yaklaşık 134 milyon daha az çocuk işçi mevcut idi.

Buna rağmen ILO, durumun sürdürülebilir biçimde iyileştirilmesi için yasakların yetmeyeceğini söylüyor. Yapılan analizlere göre, birçok aile gıda masraflarını karşılayabilmek için çocuklarının eve getireceği maaşlara bağımlı durumda. ILO'ya göre bu çerçevede, alternatif gelir kaynaklarına ihtiyaç duyan sözkonusu ailelere sosyal yardımlar sağlanması ve böylece çocuklarını çalıştırmak zorunda bırakılmamaları gerekiyor. Bu şekilde ailelerin çocuklarını okula göndermeyi tercih edeceği ve dolayısıyla çocuk işçiliğiyle daha iyi mücadele edilebileceği öngörülüyor.

DW,dpa/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) raporuna göre 5-17 yaş arasında 218 milyon çocuk, işçi olarak çalıştırılıyor. DW çocukların emeğini kullanan endüstrileri mercek altına aldı. (21.11.2017)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Çikolata yerken bir kez daha düşünün  

Türkiye’de çalıştırılan Suriyeli çocuk işçiler  

Benzer içerik

USA John Sullivan, kommissarischer Außenminister

ABD: Türkiye insan hakları sicili kötü ülkeler arasında 21.04.2018

ABD Dışişleri Bakanlığı 2017 yılı insan hakları raporunu yayımladı. Bakanlık görevine vekâlet eden John Sullivan; Suriye, Myanmar, Türkiye ve Venezuela’yı insan hakları sicili kötü olan ülkeler arasında saydı.

Welttag gegen Kinderarbeit - Kaffeeanbau in Kolumbien Flash-Galerie

Çocuk işçiliğine dayanan endüstriler 21.11.2017

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) raporuna göre 5-17 yaş arasında 218 milyon çocuk, işçi olarak çalıştırılıyor. DW çocukların emeğini kullanan endüstrileri mercek altına aldı.

Demokratische Republik Kongo Kinderarbeit in Kobaltminen

Af Örgütü'nden dev firmalara çocuk işçiliği suçlaması 15.11.2017

Uluslararsı Af Örgütü, Apple, Samsung ve BMW gibi birçok firmayı Kongo'daki çocuk işçiliği ve insan hakları ihlallerinden fayda sağlamakla suçladı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Menbiç'te kent merkezinde kurulan bir kontrol noktasındaki Kürt güvenlik gücü mensubu

Menbiç'te Türk askeri olmayacağı iddiası

Menbiç Askeri Konseyi, YPG'nin çekileceği Menbiç kentinde Türk askeri ya da Türkiye destekli savaşçı olmayacağını söyledi.  

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya. 