 15 bin genç AB fonuyla Avrupa′yı bedava gezecek | AVRUPA | DW | 03.05.2018
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AVRUPA

15 bin genç AB fonuyla Avrupa'yı bedava gezecek

AB'nin yeni projesi "DiscoverEU" kapsamında 18 yaşındaki 15 bin Avrupalı gence bu yaz Avrupa'da ücretsiz seyahat etme fırsatı tanınıyor.

Frankreich Trauer nach Terroranschlägen in Paris (picture-alliance/dpa/M. Christians)

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Avrupa Birliği'nin (AB) Perşembe günü tanıttığı "DiscoverEU" yani "AB'yi keşfet" programı kapsamında 18 yaşında olan toplam 15 bin Avrupalı genç, bu yaz AB içerisinde hiçbir ücret ödemeden gezecek.

Jüri tarafından seçilen 15 bin kişiye 28 üye ülkede bir aya kadar tren, otobüs, gemi ve bazı uçakları ücretsiz kullanma fırsatı tanınacak. Katılımcı gençler Avrupa içerisinde dört ülkeye kadar ziyarette bulunabilecek.

Europa Jugend (picture-alliance/empics/D. Leal-Olivas)

Gelecek ay iki hafta süre boyunca Avrupa Gençlik Portalı üzerinden kabul edilecek başvurular, bir jüri tarafından değerlendirilmeye alınacak. İlk etapta 15 bin kişinin seçilmesinin ardından, elde kalan bütçeye ve ilk katılımcıların değerlendirmelerine göre ikinci bir başvuru sürecinin açılması planlanıyor.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, sözkonusu programın gençlere "kıtanın zengin kültürel mirasını keşfetme, diğer insanlarla iletişime geçme, diğer kültürlerden bir şeyler öğrenme ve Avrupa'yı birleştiren şeyin ne olduğunu keşfetme" fırsatı tanıyacağı belirtildi.

Avrupa Parlamentosu tarafından önerilen projenin 12 milyon euroluk bir bütçesi bulunuyor. Sözkonusu programın AB'nin tanıtım ve teşvik sürecine katkı sağlaması amaçlanıyor.

AFP/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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