100. yaşı barış zirvesi ile kutlanacak

Şirketlere insan hakları sorumluluğu

Çok uluslu şirketler üretim sırasında insan hakları ihlalleri ya da çevreye ne kadar önem veriyor? BM İnsan Hakları Konseyi bu konuda uluslararası bağlayıcılığı olacak bir anlaşma üzerinde çalışıyor.