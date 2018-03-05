 Şi′nin ömür boyu görevde kalmasının önü açıldı | DÜNYA | DW | 11.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Şi'nin ömür boyu görevde kalmasının önü açıldı

Çin Ulusal Halk Kongresi devlet başkanlarının görev süresini iki dönemle sınırlandıran düzenlemenin kaldırılmasına yönelik anayasa değişikliği teklifini kabul etti.

default

Çin Ulusal Halk Kongresi bugünkü oturumunda 64 yaşındaki Devlet Başkanı Şi Cinping'in ömür boyu görevde kalabilmesinin önünü açan anayasa değişikliği teklifini kabul etti. Yaklaşık 3 bin delegenin katıldığı oylamada 2 bin 958 delege anayasa değişikliğini kabul ederken, iki delege karşı yönde oy kullandı. Üç delege ise çekimser kaldı.

Çin Komünist Partisi'nin sunduğu anayasa değişikliği teklifi devlet başkanlarının görev süresini 5'er yıllık iki dönemle sınırlayan anayasal düzenlemenin kaldırılmasını öngörüyordu.

Mao ve Deng'den sonra ilk kez

2013 yılından beri devlet başkanı olan Şi, göreve geldikten sonra yetkilerini artırdı. Çin Komünist Partisi'nin geçen yıl yapılan kongresinde Şi'nin "Yeni Dönemde Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi" adını verdiği siyasi felsefesi, anayasaya eklenmişti.

China Nationaler Volkskongress 2018 in Peking | Präsident Xi Jinping

Çin Ulusal Halk Kongresi bugünkü oylamada ayrıca parti tüzüğüne eklenen bu felsefenin anayasa girmesine de onay verdi. Böylece Şi'nin sosyalizm düşüncesi Çin Halk Cumhuriyeti'ne rehberlik eden ilkelere eklendi. Bugüne dek anayasada Mao Zedung ve Deng Şiaoping'in düşünce ya da teorileri yer alıyordu.  

Anayasa değişikliği ile Şi, görev süresinin dolacağı 2023 yılından sonra da ömür boyu bu görevi sürdürebilecek. Devlet başkanlığı görevinin iki dönemle sınırlandırılması uygulaması, ülkenin kurucu lideri Mao Zedong'un 1976 yılında hayatını kaybetmesinin ardından 1982'de Deng Şiaoping döneminde, "diktatörlüğün önünün kapatılması" amacıyla yürürlüğe konulmuştu.

 Reuters, dpa / HT, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Çin Ulusal Halk Kongresi toplandı

Çin'de iki hafta sürecek olan Ulusal Halk Kongresi başladı. Kongrede, devlet başkanlığı için geçerli olan iki dönem sınırlamasının kaldırılması bekleniyor. Karar, kongre öncesi tartışma yarattı. (05.03.2018)  

Şi'den Trump'a Kuzey Kore ile gerilimi azaltma çağrısı

Çin lideri Şi Cinping, Trump'a Kuzey Kore ile gerilimi artıracak ifadelerden kaçınması çağrısında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump ve Şi arasındaki ilişkinin ''oldukça yakın'' olduğu belirtildi. (12.08.2017)  

Çin Komünist Partisi'nde radikal değişim

Çin Komünist Partisi Politbüro Yürütme Komitesi'nin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Keçiang dışında kalan tüm üyeleri değişti. (25.10.2017)  

Benzer içerik

Yu Zhengsheng und Xi Jinping

Çin Ulusal Halk Kongresi toplandı 05.03.2018

Çin'de iki hafta sürecek olan Ulusal Halk Kongresi başladı. Kongrede, devlet başkanlığı için geçerli olan iki dönem sınırlamasının kaldırılması bekleniyor. Karar, kongre öncesi tartışma yarattı.

Xi Jinping

Anayasa değişikliğiyle ömür boyu devlet başkanlığı 25.02.2018

Çin'de iktidardaki Komünist Parti devlet başkanlığını iki dönemle sınırlandıran düzenlemenin kaldırılması için harekete geçti.

China Xi Jingping

Çin Komünist Partisi'nde radikal değişim 25.10.2017

Çin Komünist Partisi Politbüro Yürütme Komitesi'nin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Keçiang dışında kalan tüm üyeleri değişti.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

FARC'ın ilk siyaset sınavı kötü geçti

Kolombiya'daki genel seçimlerde halk tercihini FARC'la yapılan barış anlaşmasına karşı çıkan sağ partilerden yana kullandı. Silah bırakarak siyasete atılan FARC'ın oyları ise yüzde 1'in altında kaldı. 

FOTO-GALERİ

Pritzker Architektur Preis | Projekt von Balkrishna Doshi (picture-alliance/AP Photo/Vastushilpa Foundation/Pritzker Architecture Prize)

Pritzker ödüllü mimarlar ve eserleri

Mimarinin Nobel Ödülü olarak bilinen Pritzker bu yıl 40'ncı kez verildi. Ödülü son yıllarda kazanan mimarları derledik. 