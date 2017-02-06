 Şekerde özelleştirme halk sağlığına tehdit mi? | TÜRKİYE | DW | 17.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Şekerde özelleştirme halk sağlığına tehdit mi?

Türkiye'de 14 şeker fabrikasının özelleştirme kapsamına alınması halk sağlığı konusunda tartışmalara neden oldu. Nedeni, kanseri tetiklediği belirtilen nişasta bazlı şeker üretiminin artırılması endişesi.

default

Türkiye'de 14 şeker fabrikasının özelleştirme kapsamına alınması ile başlayan 'nişasta bazlı şeker' (NBŞ) tartışması büyüyor. Özelleştirmeler sonrasında şeker üretiminin nasıl yapılacağı konusunda kafalar karışık. Hükümet NBŞ üretiminde kotayı düşürme kararı alsa da piyasada kaçak yollardan NBŞ bazlı ürünlerin artacağı endişesi devam ediyor. Uzmanlar ise özellikle meyve suları ve şekerli içeceklerde kullanılan NBŞ'nin toplum sağlığını ne kadar tehdit ettiği ile ilgili farklı görüşler dile getiriyor.

"Devlet elini çekmesin"

TÜRK-İŞ'e bağlı Şeker-İş Sendikası, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait 14 fabrikanın satış yöntemiyle ayrı ayrı özelleştirilmesi kararına karşı Danıştay'da dava açarken, sendika yetkilileri devletin şeker piyasasında ağırlığını koyması gerektiği görüşünde. DW Türkçe'ye konuşan Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, Türkiye'de ilk defa kamuoyunun tüm tarafları ile bir özelleştirme kararına karşı tavır aldığını belirtiyor. Fabrikaların satışına karşı çıkan kesimlerin yalnızca şeker üreticilerine dönük hassasiyet göstermekten ziyade, halk sağlığına ilişkin endişelerini de dile getirdiğini vurgulayan Gök, "Biz sendika olarak bu fabrikalar kesinlikle satılmasın, özelleştirilmesin demiyoruz. Biz diyoruz ki, şeker fabrikaları ve genel olarak şeker üretimi konusunda devletimiz hem üreticimizi hem de toplum sağlığını gözeten bir bakış açısı getirsin. Fabrikalar rehabilite edilsin, devlet bu alandan elini çekmesin" diyor.

Nişasta bazlı şekerin başta obezite, bağırsak delinmesi, kanser ve kısırlık gibi hastalıklara davetiye çıkardığının altını çizen Gök, şunları söylüyor: "Bugün Avrupa Birliği ülkeleri nişasta bazlı şeker üreticilerini bilerek baskı altında tutuyor, yine ABD'de nişasta bazlı şeker üreticileri ülke dışına itiliyor, başka ülkelerde üretim yapması isteniyor. Şimdi dünyada durum böyleyken, Türkiye'de de şeker pancarı üreticisinin ve fabrikalarının satılması konusunda daha hassas olunmalı."

Şeker İş verilerine göre, AB tarımının lokomotifi konumunda olan Fransa, Hollanda ve İngiltere'de NBŞ üretilmezken Almanya'da üretimde oran pancar şekerinin yüzde 1.9'unu geçemiyor. En büyük üretici olan ABD'de ise üretim kotası yüzde 10'dan yüzde 2'ye düşürüldü. 

Cargill: Sektör yabancıların eline geçecek algısı anlamsız

Şeker tartışmalarının odağında ise ABD'li NBŞ üreticisi Cargill bulunuyor. Hükümete şeker piyasasının serbestleştirilmesine yönelik bir rapor sunan Cargill'in özelleştirmeler sonrasında NBŞ üretimini artıracağı ve şeker piyasasını kontrol altına alacağı iddia ediliyor. Cargill tarafı ise bu iddiaları yalanlıyor. DW Türkçe'ye konuşan Cargill'in Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Ediz Aksoy, "Türkiye'de 7'si yüzde 100 Türk sermayeli ve 2'si uluslararası sermayeli olmak üzere toplam 9 üretici bulunuyor. Sektör tamamen yabancıların eline geçmiş ya da geçecekmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışılması son derece anlamsız" diyor.

Kota yüzde 5'e indi

Kamuoyundan gelen tepkiler sonrasında ise NBŞ üretiminin kısıtlanmasına dönük çalışma başlatıldı. Nişasta bazlı şekerler için yüzde 10 olan kotanın yüzde 5'e indirilmesine dair önerge Meclis'te kabul edildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, bünyesindeki Bilim Kurulu tarafından hazırlanan NBŞ raporunu haftabaşında kamuoyuna duyurdu. Raporda, NBŞ içeren ürünlerin fazla tüketiminin obezite ve çeşitli kanser türlerinin gelişimin zemin hazırladığı belirtilirken, her türlü şeker tüketiminin azaltılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması önerisinde bulunuldu.

Bilim Kurulu raporunu DW Türkçe'ye değerlendiren Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf Songül, NBŞ'nin sağlığa olan olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. NBŞ'li ürünlerin lezzet ve tüketim kalitesini artırdığı için aşırı gıda tüketimi ve buna bağlı sağlık risklerini ortaya çıkararak obeziteye yol açtığını ifade eden Songül, "Yüksek fruktozlu mısır şuruplarındaki früktoz fazlası hızla yağ dokusunda depolanmaktadır. Bu da şişmanlık ve beraberinde birçok olumsuzluğa neden olabiliyor. NBŞ'lerin genetiği değiştirilmiş mısırdan üretilme ihtimali, genetiği değiştirilmiş ürünlere duyulan endişeleri bu ürüne de taşıyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

"Gereksiz bir panik oluştu"

Ancak şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararı ve NBŞ'nin toplum sağlığına etkisi konusunda farklı düşünenler de var. Örneğin Türkiye kamuoyunda 'sağlıklı gıdalar' konusunda görüşüne en çok başvurulan isimlerden biri olan İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, yaşanan tartışmanın amacından saptığı görüşünde.

Yavuz Dindar, "Konunun toplumda gereksiz bir panikle tartışılması doğru değil" diyor. Endüstriyel ürünlerde kullanılan mısıra dayalı nişasta bazlı şekerin sokakta, marketlerde bulunabilecek bir ürün olmadığını vurgulayan Dizdar, "Yani bundan sonra muhallebici nişasta bazlı şeker ile muhallebi yapacak diye bir şey yok. Bu ürünü piyasada bulamazsınız" değerlendirmesinde bulunuyor. Dizdar, insanların özellikle şekerli içeceklerde, meşrubatlarda kullanılan nişasta bazlı şekerden olabildiğince az etkilenmesi için ise şu öneride bulunuyor: "Eğer aç karnına bir litre meyve suyu ya da meşrubat içerseniz, bu sağlığınız için tehlikeli. Ama yemeğin yanında bir bardak tüketmek sorun olmuyor."  

Aram Ekin Duran

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'deki rekor büyüme sürecek mi?

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüyerek son 6 yılın rekorunu kırdı. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlar, son dönemde krediler ve vergi indirimleri ile büyüyen ekonominin 2018’de hız keseceği görüşünde. (11.12.2017)  

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte çift haneli büyüdü

Türkiye'nin ekonomik büyüme hızı yılın üçüncü çeyreğinde çift haneli orana yükseldi. OECD teşviklerle tetiklenen öz dinamiğinin Türk ekonomisini büyüme rotasında tutacağını tahmin ediyor. (11.12.2017)  

Türkiye'de işçi ölümlerinde tablo kararıyor

Türkiye’de uzun yıllardır çözülemeyen problemlerden biri olan ölümlü iş kazalarında tablo giderek kararıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, 2017’de kayıtlara geçmiş 2006 ölüm vakası yaşandı. (24.01.2018)  

Türk bankacılığında endişeli bekleyiş

ABD'deki Hakan Atilla davasının muhtemel siyasi ve ekonomik sonuçları tartışılıyor. Ekonomist Atilla Yeşilada'ya göre Türk bankalarına yönelik önlem alınması durumunda Türkiye ciddi bir sorunla karşılaşacak. (05.01.2018)  

Benzer içerik

Türkei Airbus A321 Turkish Airlines

THY ve Halkbank hisseleri de devrediliyor 06.02.2017

Ziraat Bankası, TPAO, PTT, Borsa İstanbul ve Türksat gibi şirketlerin ardından THY ve Halkbank'ın Özelleştirme İdaresi'ne ait hisselerinin de Türkiye Varlık Fonu'na devredileceği açıklandı.

Boeing 737 der Turkish Airlines

Varlık Fonu'na hisse devirleri ne anlama geliyor? 06.02.2017

Analistler Varlık Fonu'na yapılan hisse devirlerinin şirketler üzerindeki siyasi kontrolü arttıracağını ve yavaşlayan ekonominin canlandırılması için mega projelerin finansmanında kullanılacağını savunuyor.

Türkei Premierminister Binali Yildirim

Ankara büyüme tahminlerini aşağı çekti 04.10.2016

Türkiye'nin Orta Vadeli Programı'nı açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, bu yıl için büyüme tahminlerini aşağı çektiklerini açıkladı. Yıldırım, ayrıca ikili eğitim sona erdirilerek tam gün eğitime geçileceğini bildirdi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Uzgel: ABD Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırıyor

ABD ve Türkiye arasında Menbiç konusunda yürütülen pazarlığın arkasında ne yatıyor? Prof. İlhan Uzgel'e göre Washington Türkiye'yi Menbiç'e sokarak Rusya ve İran'dan uzaklaştırıyor.  

FOTO-GALERİ

Indien Großbritannien Besuch von Theresa May bei Narendra Modi (picture-alliance/dpa/H. Tyagi)

Ülke yöneten kadınlar

Dünyada 195 bağımsız devlet var ve büyük çoğunluğu erkekler tarafından yönetiliyor. Kadın başbakan ya da devlet başkanı sayısı az. Ancak hepsi güçlü liderler. Bazı güçlü kadın siyasetçilere göz attık. 