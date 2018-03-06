Şam′dan Doğu Guta′ya takviye güç | DÜNYA | DW | 07.03.2018

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun Doğu Guta'da cephe hattına yüzlerce kişilik yeni bir güç konuşlandırdığını duyurdu.

Kuruluşa başkanlık eden Rami Abdül Rahman "Halep'ten yola çıkan, Afgan, Filistinli ve Suriyelilerden oluşan en az 700 kişilik milis gücün Salı günü geç saatlerde Guta'ya gönderildiğini" söyledi. Bölgeye yeni ulaşan takviye güçlerin Doğu Guta'nın batısında yer alan iki cepheye yerleştirildiği belirtildi.

Suriye ordusu Rusya'nın da desteği ile başlattığı Doğu Guta'ya yönelik operasyonu 18 Şubat'tan itibaren yoğunlaştırmıştı. 800'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği operasyon sonucunda Esad'a bağlı güçlerin, Doğu Guta'nın yüzde 40'ında kontrolü sağladığı belirtiliyor. Suriye güçlerinin operasyonu, Mesraba kasabasında yoğunlaşmış durumda. Stratejik öneme sahip olan kasabanın ele geçirilmesi Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelerin ortadan ikiye bölünmesinin önünü açacak.

Rusya'dan tahliye açıklaması

Doğu Guta'ya yönelik operasyon sürerken Rusya'dan kuşatma altındaki muhalifler ve ailelerinin bölgeden tahliyesi için dün güvence gelmişti. Moskova, insani koridor ile bölgeyi terk edebilecek olan muhaliflerin kişisel silahlarını da yanına almasına izin verileceğini belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada bazı muhaliflerin teklifi kabul etmek istediğini duyurdu. Ancak bu grupların hangileri olduğu açıklanmadı.

Bölgede etkili olan muhalif gruplar arasında yer alan Ceyş-ül İslam'dan yapılan açıklama ise aksi yönde. Ceyş-ül İslam'ın sözcülerinden Hamza Birkdar "Guta'daki fraksyonlar, savaşçılar ve insanlar, toprağına sahip çıkıyor ve onu savunacak" dedi. Rusya, 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta'daki sivillerin tahliyesi için geçtiğimiz hafta günde 5'er saat açık olan bir insani koridor kurmuştu.

Kalın: Guta için tüm imkanları seferber ettik

Doğu Guta'daki son durumla ilgili Ankara'dan da açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bizim daha önce insani yardımlar konusunda yaptığımız çalışmalar hem de şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi çalışmaları çerçevesinde netice almak için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız" dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Guta'daki gelişmeleri bugün öğleden sonra İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüşeceğini de bildirdi.

Kuşatma altındaki Doğu Guta'da yaşananlar üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta düzenlediği oturumla Suriye genelinde 30 gün sürecek ateşkes kararı almıştı. Ancak BM kararına Suriye'nin birçok noktasında uyulmuyor. Konsey, ateşkese neden sadık kalınmadığını görüşmek üzere bugün bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Video izle 02:49 Paylaş Doğu Guta da Halep'in kaderini yaşıyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2tnfI Doğu Guta da Halep'in kaderini yaşıyor

ABD'ye YPG çağrısı

Büyük çoğunluğunu YPG savaşçılarının oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) Afrin'e giden milisler konusundaki tartışmalar da sürüyor. SDG sözcüsü Ebu Ömer el-İdilbi, IŞİD'e karşı savaşan bin 700 savaşçının gelecek hafta Afrin'e gönderileceğini açıklamış, "Afrin'deki insanlarımız bizim önceliğimiz. Afrinlileri korumak uluslararası koalisyonun kararlarından daha önemli" demişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, SDG bünyesindeki YPG'lilerin Afrin'e takviye güç olarak gönderilmesini engellemesi için ABD'ye çağrı yaptı. Sahada gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Kalın, "Bununla ilgili de gerekli resmi kanallardan girişimlerimizi yaptık. Özellikle ABD'nin, kontrolünde hareket eden YPG/PYD güçlerinin Münbiç'ten Afrin'e kaydırılması konusunda mutlaka devreye girmesi ve bunu engellemesi beklenir. Bu bizim en doğal hakkımızdır" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Afrin'de YPG'ye yönelik 20 Ocak'ta başlattığı operasyonun Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı verilen mücadeleyi sekteye uğratabileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

AP,rtr,AFP/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe