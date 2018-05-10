 Şam çevresi tamamen Suriye ordusunun kontrolünde | DÜNYA | DW | 21.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Şam çevresi tamamen Suriye ordusunun kontrolünde

Suriye ordusu yedi yıldır devam eden iç savaşta ilk kez başkent Şam çevresindeki tüm bölgelerde kontrolü ele geçirdi.

Syrien Flüchtlingslager Jarmuk (picture-alliance/dpa/Y. Badawi)

Suriye ordusu başkent Şam çevresindeki tüm bölgelerde kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Suriye'de yedi yıldır süren iç savaşta ordu ilk kez bu bölgede kontrolü sağlıyor.

IŞİD nisan ayında Doğu Guta'dan çıkartılmıştı. Suriye rejimine bağlı güçler bu başarının üzerine IŞİD'in kontrolünde olan Hacer ül Esved mahallesi ve Yermuk Filistinli mülteci kampını geri almak için çatışmaları yoğunlaştırdı.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada her iki bölgenin de IŞİD'den temizlendiğini belirtildi. Suriye televizyonundan yapılan açıklamada "Şam ve etrafındaki muhitler, Şam kırsalı ve köyleri tamamen güvenli bölgelerdir" denildi. Açıklamada ordunun Suriye'de "terörizme" karşı savaşını sürdüreceği belirtildi.

Başkent çevresinin geri alınmasıyla Beşar Esad rejimi savaşın ilk günlerinden bu yana ulaştığı en güçlü pozisyona ulaşmış oldu. Yaklaşık yarım milyon kişinin öldüğü ve nüfusunun yarısının yerinden olduğu Suriye iç savaşı, 2011 yılından beri devam ediyor.

Syrien Viertel Tadamun in Damaskus (picture-alliance/dpa/SANA)

Suriye'de silahlı muhalifler, ülkenin kuzeybatısındaki Türkiye sınırı ve güneybatısında Ürdün sınırı yakınında iki büyük alanı kontrolü altında tutuyor. Türkiye ve ABD'nin hükümetin kontrolünde olmayan bölgelerde askeri varlığı bulunuyor.

Suriye devlet medyasında yer alan haberlere göre Hacer ül Esved mahallesinde pazar gecesi geçici ateşkes ilan edildi ve mahalleden kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesi gerçekleşti. Ekrana yansıyan görüntülerde askerlerin bölgenin geri alınmasını havaya ateş açarak ve Suriye bayrakları sallayarak kutladıkları görülüyor. Bölgedeki binaların tamamen harap olduğu da ekrandaki görüntülere yansıdı.

Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı savaşan ABD öncülüğündeki askeri koalisyon, Reuters'a yaptığı açıklamada "Yermuk ve Güney Şam'daki tahliye ile ilgili haberlerin bilgisine sahip olduklarını" ve durumu gözlemlediklerini ifade etti.

Reuters / EC,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Suriye’deki askeri üste art arda patlamalar

Suriye’de rejime ait bir havaalanında meydana gelen patlamalarda en az 11 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Patlamaların nedeni henüz bilinmiyor. (18.05.2018)  

Soçi'de sürpriz Putin-Esad görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de Suriye lideri Beşar Esad ile bir araya geldi. İki liderin Rusya'daki görüşmesinde Suriye’de siyasi çözüme yönelik adımları değerlendirdiği açıklandı. (17.05.2018)  

Suriye'deki savaşın yaralı çocukları

Suriye savaşında on binlerce kişi hava saldırıları nedeniyle uzuvlarını yitirdi. Gaziantep'te yaşayan Macide de onlardan biri. Macide, Gaziantep'te ailesiyle birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. (11.05.2018)  

Benzer içerik

Syrien Bashar Assad im Interview mit Alexis Papachelas in Damaskus

Esad: Erdoğan teröristleri destekliyor 10.05.2018

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı radikal İslamcılara sempati beslemekle suçladı. Esad "Erdoğan teröristleri destekliyor, Müslüman Kardeşler'in yanında yer alıyor" dedi.

Syrien Interview Bashar al-Assad mit französischen Journalisten in Damaskus

Esad Trump'ı tutarsızlıkla suçladı 10.05.2018

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD Başkanı Trump'ın tutarsız davrandığını söyledi. Esad, Trump için "Bugün söylediğinin yarın tam tersini yapıyor" dedi.

Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus

Esad Fransa'ya onur nişanını iade etti 20.04.2018

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa’nın geri almakla tehdit ettiği devlet nişanını, kendi isteğiyle iade etti. Esad, "ABD’nin kölesi olan bir ülkenin onur nişanını tutmayacağını" belirtti.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Commonwealth Games 2018 Australien | Eröffnung - Kamerun-Team (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

Afrikalı atletler yarışma için gittikleri Avustralya'ya sığındı

2018 Commonwealth Games spor yarışmalarına katılmak için Avustralya'ya giden yaklaşık 200 Afrikalı atlet ve personel, vize süreleri dolduğu halde ülkelerine dönmedi. Yaklaşık 50 atletten ise haber alınamıyor. 

FOTO-GALERİ

default

Geçmişten bugüne Kraliyet gelinlikleri

Kraliyet ailesini takip edenler için en önemli detay düğünde nasıl bir gelinlik giyinileceği olmuştur. 