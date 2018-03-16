 Şahin Alpay ev hapsi şartıyla tahliye edildi | TÜRKİYE | DW | 17.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Şahin Alpay ev hapsi şartıyla tahliye edildi

20 aydır tutuklu olan Zaman gazetesi yazarı Şahip Alpay AYM'nin ikinci kez aldığı "hak ihlali kararı" sonrası tahliye edildi.

default

Şahin Alpay (Arşiv)

Gülen yapılanmasına yönelik dava kapsamında yargılanan Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ikinci kez "hak ihlali kararı" vermesinin ardından adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Alpay hakkında ''yurt dışına çıkış yasağı'' ile ''konutunu terk etmeme''den oluşan adli kontrol hükümleri uygulanacak.

AYM, dün aldığı kararda, Alpay'ın Anayasa ile güvence altına alınan "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ile "adil yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vermişti. Mahkeme ayrıca Alpay'a 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmişti. 

AYM, kararını internet sayfası üzerinden tam metin olarak yayınlayarak, Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı.

AYM'den çıkan ikinci ihlal kararı sonrasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Temmuz 2016 tarihinden bu yana tutuklu yargılanan Alpay'ın tahliye edilmesine hükmetti. Alpay, ''silahlı terör örgütüne üye olma'', ''Anayasayı ihlal'', "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlamaları ile yargılanıyor.

En üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi'nin 11 Ocak'ta Şahin Alpay ve akademisyen yazar Mehmet Altan'a yönelik aldığı ilk "hak ihlali kararı" sonrası, ağır ceza mahkemeleri Alpay ve Altan'ın tahliye talebini reddetmişti.

Şahin Alpay ve akademisyen Mehmet Altan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) bireysel başvuru yapmış, mahkemenin kararını 20 Mart'ta açıklayacağı duyurulmuştu.

DW/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei - Festnahme von Sahin Alpay

AYM'den Şahin Alpay için ikinci kez ihlal kararı 16.03.2018

Anayasa Mahkemesi bir kez daha gazeteci Şahin Alpay'ın tutukluluğunun kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Gözler daha önce kararı uygulamayan alt mahkemeye çevrildi.

Grüne Politikerin Rebecca Harms 26.9.2014

"Türkiye ile normalleşmeden söz edemeyiz" 08.03.2018

Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yargılandığı davaya cuma günü devam edilecek. Gözlemci sıfatıyla üçüncü kez İstanbul’a giden Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu’ndan Rebecca Harms DW Türkçe’ye konuştu.

Türkei Prozess gegen kritische Journalisten Can Dunda

Yargıtay Can Dündar için casusluk cezası istedi 09.03.2018

Yargıtay, Can Dündar ve Erdem Gül'ün hapis cezasına çarptırıldığı MİT TIR'ları davasından çıkan kararı bozdu. Yargıtay, Dündar'ın casusluk suçundan ceza almasını isterken Gül hakkında da beraat talep etti.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Uzgel: ABD Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırıyor

ABD ve Türkiye arasında Menbiç konusunda yürütülen pazarlığın arkasında ne yatıyor? Prof. İlhan Uzgel'e göre Washington Türkiye'yi Menbiç'e sokarak Rusya ve İran'dan uzaklaştırıyor.  

FOTO-GALERİ

Indien Großbritannien Besuch von Theresa May bei Narendra Modi (picture-alliance/dpa/H. Tyagi)

Ülke yöneten kadınlar

Dünyada 195 bağımsız devlet var ve büyük çoğunluğu erkekler tarafından yönetiliyor. Kadın başbakan ya da devlet başkanı sayısı az. Ancak hepsi güçlü liderler. Bazı güçlü kadın siyasetçilere göz attık. 