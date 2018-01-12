Üstsüz kadın fotoğraflarına son | YAŞAM | DW | 12.03.2018

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, sayfalarında düzenli olarak üstsüz kadın fotoğrafı yayımlama politikasına son vereceğini açıkladı. Gazetenin Pazartesi günkü nüshasında yayımlanan açıklamada, "Hem haber merkezinde hem de okuyucularımız arasındaki bir çok kadının bu fotoğrafları incitici veya küçük düşürücü olarak algıladığına ilişkin kanımız son aylarda arttı” ifadesi kullanıldı.

"Erkekler, şimdi çok güçlü olmanız gerekiyor!” başlığı ile yayımlanan açıklamada, "Kendi üretimimiz olan üstsüz kadın fotoğraflarını artık yayımlamayacağız” denildi.

Açıklamada "Bild kızı” fotoğraflarınınsa "yeni, daha çağdaş bir erotik fotoğraf tarzıyla" devam edeceği belirtildi. Erotik sanatın ve fotoğrafın özgür toplumların en önemli kazanımlarından biri olduğu kaydedilen açıklamada, erkeklerin eğlencesinin kadınları incitecek şekilde olamayacağına işaret edildi.

Bild, fotoğrafların "seçiminde çok daha dikkatli ve düşünceli olunacağını” ilan ederek "Günümüzde bu tür fotoğraflara erkeklerin olduğu kadar kadınların da bakışının önemli olduğu” vurgusu yaptı.

Bild gazetesi altı yıl önce de, ilk sayfadaki üstsüz kadın fotoğraflarını gazetenin iç sayfalarında yayımlama kararı almıştı.

DW, dpa, epd/JD,BK

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