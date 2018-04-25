 Ünlü komedyen Bill Cosby suçlu bulundu | YAŞAM | DW | 26.04.2018
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YAŞAM

Ünlü komedyen Bill Cosby suçlu bulundu

Cinsel saldırı suçundan yargılanan ünlü komedyen Bill Cosby suçlu bulundu. Cosby, Andrea Constand'a yönelik üç ayrı cinsel saldırının her biri için ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya.

USA Prozess Bill Cosby, sexueller Missbrauch (Reuters/B. McDermid)

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Norristown kentindeki mahkemenin 12 üyeden oluşan jürisi 80 yaşındaki ünlü komedyan Bill Cosby'yi yargılandığı davada suçlu buldu.

Bill Cosby 2004 yılında Kanadalı basketbolcu Andrea Constand'ı ilaç vererek uyuşturduğu ve Constand'a üç kez cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyordu.

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ABD'de 78 yaşındaki komedyen Bill Cosby'nin cinsel saldırı suçundan yargılanmasına karar verildi. Cosby, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabilir. (25.05.2016)

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1980'lere damgasını vuran Bill Cosby Şov'un yıldızı Bill Cosby, Andrea Constand'a yönelik üç ayrı cinsel saldırının her biri için ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya.

Andrea Constand'ın aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kadın, Bill Cosby'nin kendilerine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Diğer vakaların tümünün zaman aşımına uğradığı tahmin ediliyor. Cosby, tüm suçlamaları reddetmiş ve cinsel münasebetlerin karşı tarafın rızasıyla gerçekleştiğini savunmuştu.

Bill Cosby davası geçen yıl Haziran ayında, jürinin ortak bir karara varamaması üzerine "hatalı yargılama" hükmüyle sona ermişti. Bu sınucun ardından Cosby'nin yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

Reuters,BW/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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