Özil ve Gündoğan’a yönelik eleştirilere Almanya’daki Türkler ne diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen Pazar günü İngiltere’nin başkenti Londra’da Alman milli takımında forma giyen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile bir araya gelmesi Almanya'da büyük tepki topladı. Buluşmada çektirilen fotoğrafın AKP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılması, Almanya'da Erdoğan’ın seçim kampanyasının bir parçası olarak algılandı. Alman meclisinde grubu olan bütün partilerden siyasetçiler, Özil ve Gündoğan’ın Erdoğan ile buluşmasını seçim desteği olarak değerlendirdi.

Almanya'daki Türkler ise Özil ve Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi konusunda farklı görüşlere sahip.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sarıkaya, Almanya’da bu buluşmaya gösterilen tepkiyi anlamakta zorlandığını ifade etti. Konuyla ilgili DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Sarıkaya, Erdoğan’ın demokratik seçimlerle iktidara gelen bir lider olduğunu, buna karşın Özil ve Gündoğan ile buluşmasının medyaya "olumsuz bir haber gibi" yansıtılmasının da "medyanın taraflı olduğunu" gösterdiğini söyledi. Sarıkaya, iki futbolcuya yönelik "neredeyse bir linç kampanyası başlatıldığını" belirterek, Alman siyasetçilerin getirdiği eleştirileri de "akla ziyan" olarak nitelendirdi. Sarıkaya, "medya ve siyasetçilerin itinalı bir tavır takınmadığı bir ortamda" Alman toplumunda olumsuz bir kamuoyu yaratıldığını ifade etti.

"Tepki abartılı”

Almanya Türk Toplumu derneğinin genel başkanı Gökay Sofuoğlu ise "aslında seçimler olmasa bu buluşmanın hiçbir önemi olmazdı. Ama seçimler öncesinde olduğu için bu buluşma farklı bir anlam kazandı" diye konuştu. DW Türkçe'ye açıklama yapan Sofuoğlu, siyasetçilerin seçimler öncesinde futbolcularla, sanatçılarla çektirdikleri her fotoğrafın "seçim kampanyasının bir parçası" olacağını belirterek, "sporcuların buna alet olmaması gerektiğini” söyledi. Ancak Sofuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Her iki futbolcunun da bu buluşmanın nereye varacağını düşündüğünü sanmıyorum."

Yine de seçimler öncesinde Erdoğan ile "bir araya gelmeselerdi daha iyi olacağını" belirten Sofuoğlu, ama "bunu çok da abatmamak gerektiğini" söyledi.

Hamburg Protestan Yüksek Okulu öğretim görevlisi olan siyaset bilimci Yaşar Aydın da "seçim sürecinde olunduğu için bu buluşmanın bir seçim yatırımı olarak algılanmasında" haklılık payı olduğunu ifade etti. DW Türkçe'nin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Aydın, bu buluşmaya Almanya'da gösterilen tepkinin "abartılı" olduğu görüşünü dile getirdi.

Almanya'daki tepkinin nedeni

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman milli takımı futbolcularından Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile buluşması Almanya'da neden büyük bir tepkiyle karşılandı?

Siyaset bilimci Yaşar Aydın'a göre, bu buluşmanın büyük tepki yaratmasının en önemli nedeni, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilim. Aydın, bir yandan Türkiye'nin "Batılı değerlerden, demokrasiden, insan haklarından uzaklaştığı" şeklinde haklı eleştiriler getirildiğine ama diğer yandan da, "Türkiye'nin Almanya'daki imajının da çok kötü olduğuna" ve "Almanya'da Türkiye karşıtlığının prim yaptığına" dikkati çekti. Aydın, "Aynı futbolcular başka bir ülkenin lideri ile fotoğraf çektirmiş olsalardı bu kadar çok tepki almazlardı" diye konuştu.

Erdoğan'ın aldığı oylara etkisi

Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Sofuoğlu, Alman medyasını "her konuda bir Türk- Alman düşmanlığı yaratmaya çalışmakla" suçladı. Sofuoğlu, Alman medyası "bir taraftan Erdoğan’ı eleştirmeye çalışırken, diğer taraftan bu eleştirilerin Erdoğan’a oy olarak geri döneceğini hesaplayamıyor" şeklinde konuştu.

Siyaset bilimci Aydın da bu konuda Sofuoğlu ile benzer görüşlere sahip. Aydın, "Erdoğan’a bu şekilde eleştiri yapıldığı zaman insanların bir kesiminde Erdoğan'ı sahiplenme duygusu oluşuyor. Bu nedenle de bu tür eleştirilerin oy olarak geri döneceğini söyleyebiliriz" dedi.

Jülide Danışman / Berlin

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