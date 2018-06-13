 Özil ve Gündoğan’a takım arkadaşlarından tam destek | SPOR | DW | 15.06.2018

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SPOR

Özil ve Gündoğan’a takım arkadaşlarından tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf nedeniyle eleştirilen Özil ve Gündoğan'a milli takım arkadaşlarından tam destek geldi. Cumhurbaşkanı Steinmeier de taraftarları takımın arkasında olmaya çağırdı.

Alman milli futbol takımı Dünya Kupası'nda ilk maçını Pazar günü oynayacak.

Alman milli futbol takımı Dünya Kupası'nda ilk maçını Pazar günü oynayacak.

Alman milli futbol takımı kaptanı Manuel Neuer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf nedeniyle eleştirilen Türk asıllı milli futbulcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a takım arkadaşlarının "tam destek" verdiğini söyledi.

Neuer, Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'ye yaptığı açıklamada, "Konu medyada tartışılıyor, gündemde tutuluyor ve bir çok soru soruluyor. Ama takım içinde bu artık konu değil, konuyu Güney Tirol'de kapattık” dedi. Alman Milli Takımı, Dünya Kupası için hazırlık kampını İtalya’nın Güney Tirol bölgesinde yapmıştı. Neuer, Özil ve Gündoğan’ın "spora odaklanılması için çaba gösterdiklerinin” fark edildiğini ifade etti.

Alman milli futbol takımı oyuncularından Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın geçen ay Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi Almanya'da tepkiyle karşılanmıştı. Dünya Kupası hazırlık maçlarında Özil ve Gündoğan'a taraftarın tepkisi sürmüş, iki futbolcu ıslıklarla protesto edilmişti.

Taraftarın çelişkisi

Alman taraftarların Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yönelik tepkilerini anlayabildiğini belirten milli takım futbolcularından Toni Kroos da, tepki gösteren taraftarlara yönelik olarak, "Biri yapılanı kınıyor ve en kötüsünü diliyor, bu tabii ki olabilir. Ama diğer yandan da muhtemelen Almanya’nın kazanmasını istiyor. Bu da bir çelişki, böyle olmaz” şeklinde konuştu.

Kroos, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası’nın Özil ve Gündoğan açısından olumlu olacağını ifade ederek, “Maçlar başlayınca, her ikisi için de iyi olacağına inanıyorum” dedi. Almanya, Dünya Kupası’ndaki ilk maçını Pazar günü Meksika ile oynayacak.

Özil ve Gündoğan 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından kabul edilmişti.

Özil ve Gündoğan 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından kabul edilmişti.

Her iki futbolcunun da takım arkadaşlarının desteğine ihtiyacı olduğuna işaret eden Toni Kroos, "Almanya'daki tartışma programlarında konuşulanlar bizi ilgilendirmemeli. Biz futbol oynamak için buradayız. Bunun için de oyunculara ihtiyacımız var. Bu nedenle de takım içinde ikisinin de iyi performans göstermesi için çaba göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

Alman Milli Takım oyuncularından Jérôme Boateng de, Özil ve Gündoğan'ın morallerinin bozulmaması gerektiğini vurgulayarak, her iki futbolcuya da ihtiyaçları olduğunu söyledi. Boateng, Özil ve Gündoğan için "Bizim için çok önemli oyuncular” dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier’den açıklama

Dünya Kupası’nın başlaması nedeniyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de, taraftarları Alman milli takımının arkasında durmaya çağırdı. Steinmeier, milli takımın mücadele ruhuyla elinden gelenin en iyisini ortaya koymasını isteyen Steinmeier, stadyumdaki taraftarların yanı sıra maçları evlerinden izleyenlerin de milli takımın “arkasında olduğunu” belirtti. Steinmeier mesajında, Özil ve Gündoğan'a ilişkin tartışmalara değinmedi.

Steinmeier, Özil ve Gündoğan'a yönelik tepkiler üzerine iki futbolcuyu Berlin’de kabul etmişti. Steinmeier, daha sonra yaptığı açıklamada da, iki futbolcunun da Alman devletine bağlı olduklarına inandığını söylemişti.

dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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