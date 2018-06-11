Özil ve Gündoğan ile Merkel de görüşmüş

Rusya'daki Dünya Kupası final turnuvasına katılmak üzere Rusya'ya giden Alman futbol milli takımının Türk asıllı iki oyuncusu Mesut Özil ve İlkay Gündoğan medya tarafından adım adım izleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf nedeniyle yoğun eleştirilere hedef olan Özil ve Gündoğan ile Başbakan Angela Merkel'in de bizzat bir görüşme yaptığı bildirildi.

Sport Bild gazetesi Avusturya'daki hazırlık kampı sırasında milli takımı ziyaret eden Başbakan Merkel'in Özil ve Gündoğan ile özel olarak görüştüğünü yazdı. Haberde Merkel'in Türk asıllı millilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile nasıl bir araya geldiklerini öğrenmek istediği belirtildi. Üçlü görüşmeyi doğrulayan hükümet sözcüsü buluşmanın içeriği hakkında açıklama yapmadı.

Angela Merkel Pazar akşamı katıldığı televizyondaki açık oturumda durumu anlayışla karşıladığını belirterek ‘Özil ve Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resim çektirmenin sonuçlarını tahmin edemedikleri kanaatinde olduğunu' söylemişti. Türk asıllı milli futbolcuların Alman taraftarları hayal kırıklığına uğratmayı amaçlamadıklarından emin olduğunu ifade eden Angela Merkel, Gündoğan'ın ‘Alman milli takımında seve seve oynadığı' şeklindeki sözlerinden etkilendiğini belirtmişti.

Özil ve Gündoğan tepkilere yol açan ‘fotoğraf çektirme hadisesinin' ardından Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelmişlerdi. Milli takım menajeri Oliver Bierhoff, bu konuda şimdiye kadar hiçbir açıklamaya yapmayan Mesut Özil'in suskunluğunu Rusya'daki turnuva sırasında da sürdürmesini beklediklerini söyledi.

Takım arkadaşlarından moral desteği

Milli takım teknik direktörü Joachim Löw diz ve sırtından sakatlık geçirdiği için son hazırlık maçına çıkmayan Mesut Özil'e turnuvada ihtiyacı olduğunu söylemişti. Menajer Bierhoff, Alman taraftarlar tarafından her fırsatta ıslıkla protesto edilen iki oyuncusunun baskıya dayanamayıp milli takım kadrosundan ayrılabileceğine ihtimal vermediğini belirtti. Bierhoff iki oyuncunun da Dünya Kupası'nda milli takım formasını giymeye son derece hevesli olduğunu ve milli takım direktörünün de onlardan vazgeçebileceğini sanmadığını sözlerine ekledi.

2014 Dünya ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda sakatlığı yüzünden oynayamayan İlkay Gündoğan ilk büyük turnuvasına hazırlandığını ve orta sahadaki pozisyonunun başka adayları da olduğunu söyledi. Son dünya şampiyonları Kroos ve Khedira'nın akla ilk gelen isimler olduğunu ifade eden Gündoğan "Turnuva sırasında kadroda rakibe göre çeşitli varyasyonlar yapılabilir. İlk on bir de yer almamak benim için problem olmaz. Fırsat verilirse de elimden geleni yaparım”, dedi. Takım arkadaşı Mario Gomez Özil ve Gündoğan'a sürekli moral vermeye çalıştıklarını belirtti ve "Gündoğan'ı anlıyorum. Ben de hayatımda çok hata yaptığım için af etmeyi öğrendim. Gündoğan kimseye bir şey yapmadı, kimseyi kırmadı” dedi.

DW, dpa/AG, BK

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