Özil ve Gündoğan'ın ıslıklanmasına Asamoah'tan tepki  

Almanya Milli Takımı oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp fotoğraf çektirdikleri için gösterilen tepkilere bir eleştiri de eski milli futbolcu Gerald Asamoah'tan geldi.

Deutsche Welle'nin (DW) düzenlediği Küresel Medya Forumu'nda katıldığı "futbolda ırkçılık" konulu oturum sonrası DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Asamoah, Almanya'nın Dünya Kupası öncesi oynadığı hazırlık maçlarında taraftarlarca ıslıklanan Özil ve Gündoğan'a sahip çıktı. Almanya Milli Takımı'nda oynayan ilk siyahi futbolcu olan ve şu an Schalke 04'ün 23 yaş altı takımının menajerliğini yapan Asamoah, Türkiye kökenli futbolculara şu sözlerle destek verdi:

"Güzel bir şey değil. Aynısı benim de başımdan geçti. Islıklanmak nedir, iyi bilirim. Bu ötekileştirmektir ve tasvip edilemez. Belki biraz duyarlı olmak gerekebilir. Yaptıkları doğru da olsa yanlış da olsa her ikisi de Alman milli takımında oynuyor. Hepimiz Rusya'ya uçuyoruz ve Almanya'nın başarılı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla Özil ve Gündoğan'ın ıslıklanmalarını abartılı buldum."

Gerald Asamoah

Schalke 04'ün eski yıldızı, "Herkesin düşüncesi farklı olabilir. Her ikisini de tanıyorum. Nasıl insanlar olduklarını biliyorum. Yaptıkları doğru mu, yanlış mı, bunu tartışmaya gerek yok. Onlar iki iyi elemanımız. Nasıl düşündüklerini biliyorum. Bu konuyu daha fazla gündeme getirmek istemiyorum. Çok fazla şey söylendi" diye konuştu.

Löw moral vermeye çalışıyor

Almanya Milli Takımı'nın Rusya'daki ilk antrenmanı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Joachim Löw ise hâlen oyuncuları Özil ve Gündoğan'ın moralini yükseltmeye çalıştığını söyledi.

Her iki futbolcunun da yaşananlardan etkilendiğini belirten Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü, "Şu an benim görevim, bu oyuncuları en iyi form düzeyine getirmek" dedi. Özil ve Gündoğan'ın Pazar günü Meksika ile oynayacakları karşılaşmada da ıslıklanmaya hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade eden Löw, Suudi Arabistan ile yaptıkları son hazırlık maçının ardından oyuncularına verdiği üç günlük iznin özellikle bu iki futbolcuya iyi geldiğini söyledi. "Hem İlkay hem de Mesut bugün iyi bir izlenim verdi" diyen Löw, futblcularının Rusya'ya geldikten sonra kupa atmosferine daha fazla girdiğini belirtti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen ay Erdoğan ile görüşüp oynadıkları İngiliz kulüpleri Arsenal ve Manchester City'nin formalarını hediye eden Özil ve Gündoğan'a Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel başta olmak üzere birçok isim tepki göstermişti. Türkiye'deki seçimler öncesi Erdoğan'a dolaylı destek vermekle suçlanan Özil ve Gündoğan'a yönelik tepkiler, Almanya'nın 2 Haziran'da Avusturya ile oynadığı maçta her iki oyuncunun da taraftarlarca ıslıklanması sonrası yeşil sahaya taşınmıştı. Almanya'nın 8 Haziran'daki Suudi Arabistan maçında Özil sakatlığı nedeniyle oynamamıştı. Karşılaşmada forma giyen Gündoğan ise bu maçta da ıslıklanmıştı. Sahada ıslıklanan futbolculara takım arkadaşları yaptıkları açıklamalarla destek vermişti.

Özil ve Gündoğan, Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşme nedeniyle tartışmalar sürerken Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile de bir araya gelmişti.

DW,dpa,rtr/CÖ,BÖ

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