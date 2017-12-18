Özel savcı Trump'ı sorgulayabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya bağlantılarını ve Rusya'nın 2016 yılındaki oylamaya müdahale etmiş olabileceği şeklindeki iddiaları soruşturmakla görevlendirilen özel savcı Robert Mueller'in Başkan Trump'ı da sorgulamayı planladığı bildirildi. Washington Post gazetesinin bir Beyaz Saray yetkilisine atfen yayınladığı haberde mülakatın önümüzdeki hafta yapılabileceği belirtildi. Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapılmayacağını duyurdu. Trump, cumartesi günü seçim kampanyası sırasında ekibi ile Rusya arasında gizli anlaşma ve ‘suç unsuru teşkil edebilecek işbirliği yapılmadığını' söylemişti.

Trump'ın Özel Savcı Robert Mueller'in sorularına yazılı yanıt verebileceği belirtiliyor.

Bilgi verilmiyor

Robert Mueller ile Trump'un avukatları arasındaki görüşmede ayrıntılar üzerinde durulmadığı ve Trump'ın özel savcı ile buluşması durumunda Mueller'in yönelteceği soruları yanıtlayıp yanıtlamayacağının da belli olmadığı öğrenildi. Trump'ın avukatı Ty Cobb savcıya duyulan saygıdan dolayı Beyaz Saray ile savcılık arasındaki görüşmeler hakkında bilgi verilmeyeceğini söyledi. Başkan Trump'ın savcının sorularına yazılı yanıt vermesi ihtimali üzerinde de durulduğu belirtiliyor.

Trump: 'Savcı ile görüşebilirim'

Özel savcı Mueller'in Trump veya bir yakınının yargıyı engellemeye teşebbüs edip etmediğini de soruşturma kapsamına alabileceği ifade ediliyor. Trump, Rusya bağlantılarını araştıran FBI Başkanı James Comey'i geçen yıl görevden almıştı. Trump kararına ‘Rusya ile olan meseleyi' neden göstermişti. Donald Trump ‘böyle bir mülakatın görevdeki ABD Başkanı açısından çeşitli riskler taşımasına rağmen Mueller ile görüşeceğini' söylemişti. Trump'ın seçim kampanyası ekibinde çalışanlardan ikisi ‘soruşturma makamını yanlış bilgilendirdiğini' itiraf etmişti.

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DW,afp,dpa,Reuters/AG, GY