 Özdemir Türklere yönelik saldırıları kınadı | ALMANYA | DW | 15.03.2018
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ALMANYA

Özdemir Türklere yönelik saldırıları kınadı

Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir, Almanya'daki Türklere ait cami, dernek ve işyerlerinin kundaklanmasını kınadı. Özdemir, "şiddete şiddetle karşılık verilemeyeceğini" söyledi.

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Yeşiller Partisi'nin eski eş başkanı Cem Özdemir, Türklere ait cami, işyeri ve derneklere yönelik kundaklama olaylarını kınadı.

Özdemir, Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, "Protestosunu ülkemizdeki camileri ateşe vererek dile getirenler, eylemlerine son derece kötü de olsa ne Türkiye'nin Afrin'i işgal operasyonunu ne de insan hakkı ihlallerini gerekçe gösterebilirler” dedi.

Özdemir, "Alman topraklarında Kürtlerle yaşanan anlaşmazlıklarda şiddetin artabileceği" uyarısında da bulundu.

Her iki tarafa da anlaşmazlığı Almanya'ya taşımamaları çağrısında bulunan Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir "şiddet sarmalının ancak Türklerle Kürtlerin birlikte terörü kınamalarıyla önlenebileceğini" söyledi.

Faillerle ilgili sonuç alıcı bir soruşturma yürütülmesini talep eden Özdemir, şiddete şiddetle karşılık verilmesinin asla haklı gösterilemeyeceğini ve hangi siyasi kanattan olurlarsa olsunlar faillerden hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerini hedef alan Zeytin Dalı harekâtı, Almanya'daki Türklerle Kürtler arasında gerginliğe yol açmış ve son günlerde birçok cami ve Türklere ait diğer yerler ateşe verilmişti. Alman emniyeti kundaklama eylemlerinin radikal Kürtler tarafından düzenlendiği noktasından hareket ediyor.

DW, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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