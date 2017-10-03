  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Çocuklar için Facebook'a mektup

Facebook'un 13 yaş altı çocuklar için tasarladığı mesajlaşma servisi çocuk gelişimi uzmanlarının tepkisine neden oldu. Uygulama yaklaşık 80 bin kişi tarafından yüklendi.

default

Facebook'un çocuklar için geliştirdiği mesajlaşma uygulaması "Messenger Kids", çocuk gelişimi uzmanlarının ve ebeveynlerin tepkisini topluyor. 100 kişilik bir grup, Facebook'a gönderdikleri mektupla uygulamanın kullanımdan çıkarılmasını istedi.

Uzmanlar Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'e gönderilen mektupta 13 yaş altı çocukların sosyal medya hesaplarını kullanmaya hazır olmadıkları, internette kurulabilecek sanal arkadaşlıkların karmaşık yapısıyla baş edemeyecekleri ve gizliliklerini koruyamayacakları belirtilerek uygulama eleştirildi. 

Mektubu imzalayanlardan biri olan Jenny Radesky, Michigan Üniversitesi'nde çocuk gelişimi uzmanı olarak görev yapıyor. Facebook'un küçük yaştaki çocukları da kullanıcısı haline getirmek istediğini söyleyen uzman, "Bu gerçekten tedirginci bir durum; çocuklar bu yaşta düşünce ve hareketlerini düzenleyen bilişsel becerilere sahip değil. Kendilerini manipüle edebilecek teknolojileri ayırt edemez" diyor.

Facebook Messenger für Kids

Facebook'a gönderilen mektupta aile dernekleri, psikologlar ve eğitmenlerden oluşan 100 kişinin imza yer alıyor. İmzacılardan biri de Boston'da yaşayan ve çocuk şarkıları söyleyen Raffi Cavoukian. Cavouikian, servisin bir ihtiyaca cevap vermekten çok yeni bir ihtiyaç yarattığını belirtiyor. Cavoukian, "Facebook, hesap açmasına izin verilmeyen çocukları hedef alıyor" diyor.

Facebook ne diyor?

Facebook ise Aralık 2017'de çıkardığı ve 80 bin kişi tarafından yüklenen uygulamayı, sadece aileler ve izin verilen kişilerle iletişim sağlayan bir servis olarak tanıtıyor. Facebook yetkilileri, bu servisin varolan bir ihtiyaca karşılık verdiğini savunuyor.

Çocuklar uygulamayı kendi başlarına yükleyemiyor ve kullanamıyor. Uygulama yalnızca ebeveynlerin kendi Facebook hesaplarına eklenebilen bir mesajlaşma servisi olarak çalışıyor. Böylelikle ebeveynler çocuklarının kiminle yazıştığını kontrol edebiliyor.

AP, NS/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Facebook'tan terör ve nefretle mücadele hamlesi

Facebook CEO'su Sheryl Sandberg, internette nefret söylemi ve terör propagandasıyla mücadele etmek adına yasa dışı paylaşımları silmekle görevli çalışanlarının sayısını iki katına çıkaracaklarını açıkladı. (23.01.2018)  

Facebook'tan daha az haber gelecek

İki milyardan fazla kullanıcısı olan platform "haber kaynağı" bölümünde değişiklikler yapacağını açıkladı. Medya kuruluşlarının bu değişikliklerden olumsuz etkilenmesi bekleniyor. (12.01.2018)  

Sosyal medya gençleri intihara mı sürüklüyor?

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, genç yaşta intihar edenlerin sayısındaki artış ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması arasında bir bağlantı olabilir. (15.11.2017)  

Benzer içerik

Symbolbild Cybermobbing

İnternette çocuklar cinsel istismardan nasıl korunabilir? 03.10.2017

İnternette çocukların ve gençlerin cinsel şiddete maruz kalmaları Roma’daki bir kongrede ilk kez ele alınıyor. Kongreye katılan Papalık Komisyonu üyesi Hans Zollner, DW’nin sorularını yanıtladı.

Obama hält Abschiedsrede als US-Präsident

Obama'dan DACA programının iptaline eleştiri 06.09.2017

Donald Trump'ın, genç göçmenleri sınırdışı edilmekten koruyan programı iptal etmesine selefi Obama tepki gösterdi. Trump yönetiminin kararı, ABD'nin çeşitli kentlerinde protesto edildi.

Messenger Telegram

Radikal İslamcıların yeni kozu Telegram 01.12.2016

Avrupa ülkelerinde pek yaygın olmayan mobil mesajlaşma uygulaması Telegram, giderek radikal İslamcıların taraftar avına çıktığı bir platform haline dönüşüyor.

Yemen: Çöplüğün içinde hayatta kalmak

Yüz binlerce Yemenli açlıktan ölme tehdidiyle karşı karşıya. Milyonlarca kişinin kaçış halinde olduğu ülkede Ruzaik ailesi, köylerini saldırı korkusu nedeniyle terk etmek zorunda kaldı. Aile şimdi bir çöplükte yaşıyor. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +