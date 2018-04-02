Çin'in Gökyüzü Sarayı Pasifik'e düştü

Çin'in 2011 yılında uzaya fırlattığı, ancak 2016 yılından bu yana iletişim kurulamayan uzay istasyanu Tiangong-1'in (Gökyüzü Sarayı) infilak ederek Dünya'ya düştüğü bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Dairesi'nden yapılan açıklamada, atmosfere giriş yaparken infilak eden uzay aracının büyük bir bölümünün Pasifik Okyanusu üzerinde yandığı, kalan parçalarının da okyanusa düştüğü belirtildi.

Video izle 01:05 Paylaş Uzay istasyonu Dünya'ya düştü E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2vMT5 Uzay istasyonu parçalanarak Dünya'ya düştü

Yetkililer, kontrol dışına çıkan uzay aracının düşebileceği ülkeler arasında İtalya, İspanya, Japonya, Kore ve Türkiye'yi saymıştı.

Mart 2016'dan bu yana iletişim kurulamayan 8,5 ton ağırlığında ve 12 metre uzunluğundaki uzay istasyonunun denize kontrollü düşüşünün mümkün olmadığı açıklanmıştı. Ancak dünyadaki uzay kuruluşları, uzay aracının alçalarak Dünya'ya yaklaştığını gözlemleyebiliyordu.

Uzmanlar, uzay aracının atmosferin alt katmanlarına giriş yaparken yüksek sıcaklıktan 1,5 ila 3,5 tonunun geride kalacağını ve yeryüzüne küçük parçalarının düşeceğini tahmin etmişti. Bu nedenle de insanlar için tehlike riskinin düşük olduğu ifade ediliyordu.

AFP,dpa/NS,HS

© Deutsche Welle Türkçe