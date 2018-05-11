 Çin′den İran′a ticaret için demiryolu hattı | DÜNYA | DW | 11.05.2018
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DÜNYA

Çin'den İran'a ticaret için demiryolu hattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararını eleştiren Çin İran’a yeni bir demiryolu bağlantısının açılışını yaptı.

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Çin ve İran arasında ticari amaçlı yeni bir demiryolu hattı açıldı. Çin resmi haber ajansı Şinhua, Çin'e bağlı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Bayan Nur şehrinden başlayan demiryolu hattından ilk yük treninin yola çıktığını duyurdu.

Bin 150 ton ayçekirdeği taşıyan yük treni, 8 bin 352 kilometre katederek 15 gün sonra İran‘ın başkenti Tahran'a ulaşacak. Daha önce Tahran'a deniz yoluyla sevkiyat yapılıyor, bu demiryolu ulaşımına göre 20 gün daha fazla sürüyordu.

İran'a uygulanan yaptırımların sona ermesinin ardından Çin ve İran, iki ülke arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki 10 yıl içinde 504 milyar euroya çıkartılması kararlaştırmıştı. Bu rakam iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 kat artırması anlamına geliyor.

Çin için bu demiryolu hattı yeni İpek Yolu'nun önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu sayede Çin'den Avrupa ve Afrika'ya yeni bir ekonomi koridoru açılmış olacak.

Pekin yönetimi, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesini sert bir dille eleştirmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, ABD'nin kararından üzüntü duyduklarını belirterek "Bu, BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanan çok taraflı bir anlaşma. Taraflar ciddiyetle uygulamalı. Anlaşma nükleer silahların yayılmasının engellenmesi, Ortadoğu'da barış ve istikrarın desteklenmesi için önemli. Anlaşma aynı zamanda krizlerin siyasi yöntemlerle çözümlenmesine de bir örnek" diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 2015 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa'ya ek olarak AB ve Almanya'nın katılımıyla imzalanan nükleer anlaşmadan Salı günü çekildiklerini açıklamıştı.

dpa, HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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