 Çin′den Amerikan ürünlerine ek gümrük vergisi | TÜRKİYE | DW | 02.04.2018
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TÜRKİYE

Çin'den Amerikan ürünlerine ek gümrük vergisi

Trump'ın ek gümrük vergisi kararına Çin'den misilleme geldi. Çin ülkesine ithal edilen 128 Amerikan ürününe ek vergi uygulanacağını açıkladı.

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ABD Başkanı Trump Çin'e yeni gümrük vergileri getiren genelgeyi imzaladı. 60 milyar doları bulabileceği belirtilen gümrük vergilerinin Çin'in ürettiği 100'den fazla ürünü hedeflediği bildirildi. (22.03.2018)

Dünya Ticaret Örgütü, Washington’un uluslararası ticarete engel teşkil etmesinin küresel ekonomiyi tehlikeye attığını savundu. ABD'nin Çin'e ek gümrük vergileri getirmesinin ardından ticaret savaşları endişeleri arttı. (23.03.2018)

ABD'nin Çin'e yeni gümrük vergileri getirilmesini öngören genelgesine Pekin'den karşı hamle geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, uzlaşmaya varılmaması hâlinde Çin'in de Amerikan ürünlerine vergi uygulayacağını açıkladı. (23.03.2018)

Çin Maliye Bakanlığı, ithal edilen 128 Amerikan ürününe yüzde 15 ila 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Karardan ABD'den Çin'e satılan domuz eti, şarap ve meyve gibi ürünler etkilenecek. Çin haber ajansı Şinhua'ya göre 3 milyar dolar dolayındaki ithal ürün ek vergi kapsamına alındı.

Çin'in kararı, Trump'ın Çin'den satın alınan çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi uygulaması kararına misilleme amacı taşıyor. ABD'nin kararı bir hafta önce yürürlüğe girmişti.

Çin'e ek vergi uygulama kararı alan ABD, diğer önemli ticari ortakları Avrupa Birliği ülkeleri ve Kanada'yı ilk aşamada ek vergi kapsamı dışında bırakmıştı. Ancak bu muafiyetin 1 Mayıs'a kadar geçerli olduğu açıklanmıştı.

Çin'e getirilen ek vergilerden yüksek teknoloji ürünleri ile birlikte 60 milyar dolar tutarındaki Çin malının etkilenmesi bekleniyor. Washington'ı Çin'e karşı yeni ek vergiler getirmemesi konusunda uyaran Çin Ticaret Bakanlığı, tartışmadan kaçınmak istediklerini, ancak ABD ile bir ticaret savaşından da korkmadıklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı üreticileri desteklemek için Mart başında yabancı ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirilmesini öngören düzenlemeyi imzalamıştı.

dpa,AFP/NS,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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