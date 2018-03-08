 Çin′den ABD′ye vergi resti | EKONOMİ | DW | 23.03.2018
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EKONOMİ

Çin'den ABD'ye vergi resti

ABD'nin Çin'e yeni gümrük vergileri getirilmesini öngören genelgesine Pekin'den karşı hamle geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, uzlaşmaya varılmaması hâlinde Çin'in de Amerikan ürünlerine vergi uygulayacağını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yeni gümrük vergileri getiren genelgeyi imzalamasına Pekin'den sert tepki geldi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'ye "uçurumun kenarından geri dönülmesi" çağrısı yapılırken, kararların "soğukkanlılıkla" alınması gerektiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, "Çin bir ticaret savaşının başlamasını istemiyor, ancak bundan korkmuyor da" denildi.

Bakanlık ABD ürünlerine yaklaşık 3 milyar dolarlık gümrük vergisi getirilmesi için hazırlıklara başladı. Bakanlığın açıklamasına göre, ilk aşamada aralarında kuru meyve, şarap ve çelik borunun da bulunduğu 120 ürünün ithalatına yüzde 15 gümrük vergisi getirilmesi planlanıyor. İkinci aşamada ise alüminyum hurda ve domuz eti dâhil sekiz ürüne yüzde 25 vergi uygulanması öngörülüyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile uzlaşmaya varılmaması hâlinde bu vergilerin uygulamaya koyulacağını duyurdu.

USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China

Genelgede ne var?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin'e 10 farklı sektörde ek gümrük vergisi getiren ve yatırım kısıtlamaları içeren genelgeyi Perşembe günü imzalamıştı. Söz konusu sektörler robot teknolojisi, uzay teknolojisi, denizcilik ve modern raylı sistemler ile elektrikli araçlar ve gelişmiş tıbbi ürünleri içeriyor.

Beyaz Saray'da bir açıklama yapan Trump, Çin'e uygulanacak yeni gümrük vergilerinin Çin'in ABD'de fikri mülkiyet hakları hırsızlığı yaptığına dair iddiaların incelenmesi sonrası getirildiğini ve 60 milyar doları bulabileceğini söyledi. Trump Çin'in ABD'ye yatırımlarına da kısıtlama getirilmesi yönünde Hazine Bakanlığına yaptırım önerisi getirmesi talimatı verdi.

Çin ile ilgili açıklamadan birkaç saat önce ABD, Avrupa Birliği'ne çelik ve alüminyumda ek gümrük vergisi uygulanması kararında geri adım atmıştı. ABD; Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Kanada, Arjantin ve Meksika'nın da ek gümrük vergisi uygulamasının dışında tutulacağını açıklamıştı.

rtr,AFP/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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