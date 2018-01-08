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DÜNYA

Çin'de deniz kazası: Petrol tankeri 2 gündür yanıyor

Şangay açıklarında yük gemisiyle çarpışan petrol tankerinin infilak etmesinden korkuluyor. Tankerin 32 kişilik mürettebatından haber alınamıyor.
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Şangay'da petrol tankeri iki gündür yanıyor

Çin kıyıları açıklarında kuru yük gemisiyle çarpıştıktan sonra yanmaya başlayan İran'a ait tankerden denize on binlerce ton ham petrol sızdı. Tankerin infilak ederek batma tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Tankerin 32 kişilik mürettebatının akıbeti belirsiz. Mürettebatı arama çalışmalarına Amerikan Deniz Kuvvetleri de katılıyor. Japonya'nın Okinawa adasında üslenen Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Poseidon tipi keşif uçağı kaza mahallindeki 12 bin kilometrekarelik alanda yaptığı arama çalışmalarını tamamlayarak üsse döndü. 30 İranlı ve 2 de Bangladeşliden oluşan mürettebattan Pazartesi sabahına kadar haber alınamadığı bildirildi.

Güney Kore'ye gitmekte olan Panama bandıralı İran tankeri ‘Sanchi' Cumartesi akşamı Şangay'ın 300 kilometre kadar doğusunda ‘CF Chrystal' adlı yük gemisiyle çarpışarak alev almıştı. Arama ve kurtarma çalışmalarına çok sayıda Çin gemisiyle Güney Kore sahil muhafaza ekipleri de katılıyor. Buğday taşıyan Hong Kong bandıralı geminin 21 mürettebatı kurtarıldı. 

Tanker batabilir

İki geminin neden çarpıştığı henüz kesinlik kazanmadı. Alevlerin yükseldiği 274 metre uzunluğundaki tankerin, 136 bin ton düşük viskoziteli hafif petrol türevi yüklü olduğu öğrenildi. 225 metre uzunluğundaki tahıl gemisinin batma tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Kuru yük gemisi ABD'de yüklediği 64 bin ton buğdayı Çin'in Guangdong eyaletine götürmekteydi.

Deniz trafiğinin yoğun olduğu sularda meydana gelen kazanın ardından arama ve kurtarma çalışmaları için bölgeye aralarında petrol tahliye gemileri ve römorkörlerin de bulunduğu sekiz gemi gönderildi. 

 

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa, Reuters/AG, GY

 

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Şangay'da petrol tankeri iki gündür yanıyor  

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