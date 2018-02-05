Çevre dostu ulaşımda Avrupa'nın liderleri

Çevre koruma örgütü Greenpeace'in çalışması Avrupa'nın en temiz ve güvenli ulaşım sistemlerine sahip başkentlerinin bisiklet dostu olarak bilinen Amsterdam, Oslo ve Kopenhag olduğunu ortaya koydu. Greenpeace için Almanya'da bulunan Wuppertal Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, Roma ise sınıfta kaldı. 13 Avrupa başkentinin hava kalitesi, toplu taşıma fiyatlarının uygunluğu ve araç paylaşım uygulamalarının yaygınlığı gibi kriterlere göre değerlendirildiği çalışmada, İtalya'nın başkentinde ulaşımın yüzde 65'inin özel motorlu araçlarla gerçekleştirilmesinin bu tabloya neden olduğu görüldü. Araştırmacılar, düşük park ücretlerinin ve yetersiz toplu taşıma ağının şehir sakinlerini özel araçlarına yönelttiğini, bunun da hava kirliliğini artırmanın yanı sıra tıkanan trafiğe teslim olan güvensiz yollara neden olduğunu belirtti. Yol güvenliğinde de en kötü sonuçları alan Roma'da her 10 bin bisiklet yolculuğunda 110 kazanın, yaya olarak çıkılan her 10 bin yolculukta ise 133 kazanın yaşandığını ortaya belirtildi.

Avrupa Birliği'nin hava kirliliği limiti göz önüne alındığında Roma'nın yanı sıra, Budapeşte, Paris ve Moskova'nın da hava kalitesi açısından en kötüler arasına girdikleri görüldü.

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Çevre dostu şehirler

Kopenhag, Amsterdam ve Oslo ise en temiz ve güvenli ulaşım ağına sahip şehirler olarak öne çıktı. Çalışmada Oslo'nun şehir merkezini araçlara kapattığına dikkat çekilirken, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın araç paylaşım servisleri gibi alternatif ulaşım sistemleri ve akıllı telefonlar için geliştirilen toplu taşıma uygulamalarının yaygınlığı konularında başı çektiği görüldü.

Toplu taşıma fiyatlarının uygunluğunda ilk sırada Zürih yer alırken, Londra'da kısa süre önce uygulamaya koyulan hava kirliliğine neden olan eski araçlara daha fazla vergi uygulaması (T-charge) araştırmacılarca övgüye değer bulundu.

Greenpeace'ten Barbara Stoll, güvenli yollar ve temiz havanın bir arada olabileceğine işaret ederek, "Çalışma, bir şehrin toplu taşıma ağını sürdürülebilirlik çerçevesinde geliştirdiğinizde insanların daha temiz hava solumaya başlayacağını ve yolların daha güvenli hale geleceğini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Araştırma raporunda, karnesi iyi olan şehirlerin yayaların, bisiklet kullanıcılarının ve diğer şehir sakinlerinin ihtiyaçlarının gözetilerek planlandığı belirtildi.

Almanya’da bisiklet kullanmak Bisiklet ehliyeti Almanya’da çocuklar çok küçük yaşta bisikletle tanışıyor. Yeni yürümeye başlayan çocuklar "koşu tekerleği" olarak anılan pedalsız tahta bisikletlere binmeye başlıyor. 8-9 yaşlarına geldiklerinde, ilkokulları ziyaret eden görevli polis çocuklara trafikteki önemli kuralları anlatır ve çocuklar ehliyet için sınava girer.

Almanya’da bisiklet kullanmak Bisiklet dostu kent Almanya Bisiklet Kulübü ADFC’nin 100 binden fazla bisikletçiyle yaptığı ankete göre, 2015’te Münster (resimde), ülkenin en bisiklet dostu kenti seçildi. Onu Karlsruhe ve Freiburg takip etti. Ancak büyük şehirlerde durum çok iyi değil. Örneğin Berlin birçok sürücünün bisiklet yollarına park etmesi, çok fazla inşaat olması ve kış mevsiminde karın bisiklet yollarını kapatması nedeniyle 30. sırada.

Almanya’da bisiklet kullanmak Hemen bir rota belirleyin Almanya geniş bir bisiklet yolu ağına sahip. Bu yolları kullanarak Bavyera ormanlarını ya da Ruhr bölgesini keşfedebilirsiniz. Fotoğraf, üzüm bağlarıyla çevrili Ahr Vadisi’ndeki bir bisiklet yolundan. Şarap üretimiyle ünlü bölgede, yorulduğunuzda mola verip yerel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.

Almanya’da bisiklet kullanmak Bisiklet yollarına dikkat! Bisiklet yolları bisikletçiler için var. Ve Alman bisiklet severler bu kuralı oldukça ciddiye alır. Bisiklet yoluna giren yaya dikkatli olmak zorunda. Tekrar hemen yaya yoluna geçmesi gerekebilir. Zira ya tiz bisiklet zilleri tarafından uyarılır ya da bir bisikletli kendisine çarpabilir.

Almanya’da bisiklet kullanmak Almanya’nın güneşli günlerinde Almanya’da güneş yüzünü gösterdiğinde bisikletler ortaya çıkar. Ülkede yaygın şekilde bulunan bisiklet yolları güzel havalarda dolar. Yaz aylarında bisiklete binerken aynı kıyafeti giymiş ve aynı tip bisiklete binen çiftlere sıkça rastlanır.

Almanya’da bisiklet kullanmak Fonksiyonel kıyafet "Fonksiyonel giysiler" Alman bisikletçiler arasında çok popüler. Örneğin vücuda yapışan sentetik kumaştan yapılmış bisiklet şortu gibi. Aslında bu tür giysiler profesyonel bisikletçiler için. Öyle olmasalar da birçok Alman, bisiklete binerken bu kıyafetleri giymeyi seviyor.

Almanya’da bisiklet kullanmak 1 numaralı kural Almanya’da en önemli bisiklet kuralı; Sarhoşken sürme. Alkol nedeniyle direksiyon başına geçemeyen ve bisikleti alternatif olarak düşünenler için bu kural saçma gelebilir. Belirli bir alkol oranına kadar haklı olabilirler ama çok sarhoş bir bisikletçi en az bir otomobil sürücüsü kadar tehlikeli. Bu yüzden ehliyetinizi kaybedebilirsiniz. Bir dahaki sefere taksi çağırmalı.

Almanya’da bisiklet kullanmak Biraz yardım sorun olmaz Almanya’da bisiklete binmek bir otomobil sahibi olunamayacağı anlamına gelmez. Bu bisiklet sadece bir spor aracı değil aynı zamanda normal bir ulaşım aracı. Bu nedenle küçük bir motorla destekleniyor olması yadırganmamalı. Bunlara e-bisiklet deniyor ve sayıları hızla artıyor. Ancak daha çok yaşlılar tercih ediyor.

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AFP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe