 Çernobil tiroid kanseri vakalarının artmasına yol açtı | DÜNYA | DW | 26.04.2018
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DÜNYA

Çernobil tiroid kanseri vakalarının artmasına yol açtı

32 yıl önce bugün gerçekleşen Çernobil faciasından sonra bölgede kanser vakalarının arttığı saptandı. BM'nin araştırmasına göre bölgedeki her dört tiroid kanseri vakasından birinin nedeni radyasyon.

Ukraine Tschernobyl Kraftwerk (DW/M. Berdnyk)

Merkezi Viyana'da olan BM Atomik Radyasyonun Bilimsel Etkileri Komitesi (UNSCEAR) Çernobil faciası konusuda yapılan farklı istatistik ve araştırmalar ışığında facianın sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Komiteye göre 26 Nisan 1986 tarihindeki Çernobil faciasından sonra bölgede ortaya çıkan her dört tiroid kanseri vakasından birinin nedeni radyasyon.

Komitee 1991-2015 yılları arasında Sovyetler Birliği, Ukrayna ve Belarus'u kapsayan bölgede yaklaşık 20 bin tiroid kanseri vakası tespit etti. Bu kanser vakalarında hastaların nükleer facianın yaşandığı dönemde 18 yaşın altında olduğu belirtildi.

Komite Başkanı Hans Vanmarcke yaptığı açıklamada, Çernobil kazasından sonra özellikle tiroid kanserinin çok büyük bir sorun olduğunu söyleyerek, kazanın uzun vadeli sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesi için daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

UNSCEAR 1991-2005 yıllarında varolan sınırlı veriler ışığında bölgedeki tiroid kanseri sayısını 7 bin olarak tespit etmişti. Ancak bu vakaların ne kadarının radyasyonla bağlantılı olduğu bilinmiyordu.

26 Nisan 1986 tarihinde Sovyet nükleer enerji santrali Çernobil'de meydana gelen kaza, etkileri bugün bile hissedilen miktarda radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Patlamanın hemen ardından başlatılan söndürme ve kurtarma çalışmaları sırasında en az 30 kişi hayatını kaybetmişti. Çernobil felaketinin günümüze kadar kaç kişinin ölümüne neden olduğuna dair kesin bilgi bulunmuyor. Uzmanlar, on binlerce kişinin radyasyon yüzünden öldüğünü tahmin ediyor.
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dpa, HT, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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