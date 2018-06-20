Çekya'da hükümetten eşcinsel evliliklere destek

Çekya'da meclis, eşcinsel evliliklerin önünü açacak bir düzenlemeyi gündemine almaya hazırlanıyor. Çekya Başbakanı Andrej Babis, hükümet olarak eşcinsel evliliklere izin verecek yeni yasaya destek vereceklerini açıkladı.

Çekya, 2006 yılından bu yana eşcinsel çiftlere birlikteliklerini kayıt altına alma şansı tanıyor. Eşcinsel çiftlere resmi evlilik hakkı tanınması için 46 hukukçudan oluşan bir ekip, yeni bir yasal çerçeve hazırladı.

Yeni düzenlemenin yasalaşması için 200 sandalyeli parlamentoda çoğunluğun oyunu alması gerekiyor. Anayasal değişiklik içinse 120 milletvekilinin desteği gerekli. Ancak, eşcinsel evliliklerle ilgili oylamanın ne zaman parlamentoya getirileceği netlik kazanmış değil. Bunun nedeni Ekim ayında yapılan parlamento seçimlerinden bu yana Çekya'da hükümet krizinin aşılamamış olması.

Çekya'da seçimleri Babis liderliğindeki merkez partisi ANO kazanmıştı. Ancak Babis'in kurduğu azınlık hükümeti parlamentodan destek almayı başaramadı. Çekya Başbakanı, şu an merkez soldaki Sosyal Demokratlar ve Komünist Parti'nin desteği ile yeni bir kabine kurmak için görüşme yürütüyor.

Çekya'da Mayıs ayında yapılan anketler, halkın yüzde 50'sinin eşcinsel evlilikleri desteklediğini gösteriyor. Bir başka ankete göre 74'ü şu an geçerli olan kayıtlı birliktelik uygulamasını onaylıyor. Avrupa'da aralarında Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın da olduğu 15 ülke eşcinsel evliliklere izin veriyor.

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Rtr,ÖA/HS

© Deutsche Welle Türkçe