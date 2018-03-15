 Çekya′da hükümet kurma planları protesto edildi | GÜNDEM | DW | 06.06.2018

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GÜNDEM

Çekya'da hükümet kurma planları protesto edildi

Çekya'da Andrej Babis'in Komünist Parti'nin desteğiyle hükümet kurma girişimi bütün ülkede protesto edildi. Babis'in kurduğu ilk hükümet Ocak ayında parlamentoda güvenoyu alamamıştı.

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Çekya'da 1989'daki rejim değişikliğinden sonra ilk kez hükümetin Komünist Parti'nin katılımıyla kurulmasını protesto gösterisine binlerce kişi katıldı. Başkent Prag'daki gösteride "Asla Bir Daha Komünizm" ve "Komünist İdeolojiyi Durdurun" yazılı pankartlarla Çekoslovakya'daki komünist rejim kurbanlarının resimleri taşındı.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın popülist milyarder Andrej Babis'i yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor. Zeman ve Babis eskiden Komünist Parti üyesi idi.

Tschechien Minsterpräsident Andrej Babis

Andrej Babis

Babis'in lideri olduğu ANO partisi ekim ayındaki genel seçimleri açık farkla kazanmıştı. Yolsuzlukla suçlanan Babis hakkındaki iddiaları reddetmişti. Sosyal Demokrat CSSD partisi ile koalisyon kuran ANO partisi Komünist (KSCM) tarafından dışardan desteklenmeyi kabul etmişti. Babis'in ilk hükümet kurma girişimi Ocak ayında parlamentondan güvenoyu alamaması nedeniyle başarısızlığa uğramıştı.

Sağcı TOP 09 partisinin genel başkanı Jiri Pospisil, Babis'in başbakanlığa atanmasının "Çek demokrasisi adına trajik bir gün" olduğunu söyledi. Çekya'nın diğer kentlerinde de 200 dolayında Babis hükümetini protesto gösterisi düzenlendi.

DW,AFP/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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