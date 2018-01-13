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AVRUPA

Çekya’da cumhurbaşkanlığı seçimini Zeman kazandı

Çekya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini Rusya yanlısı politikaları savunan 73 yaşındaki siyasetçi Milos Zeman kazandı.

Tschechien Präsidentschaftskandidat Milos Zeman (Reuters/D.W. Cerny)

Çek haber ajansı CTK cumhurbaşkanlığı seçimlerini Milos Zeman'ın kazandığını duyurdu. Habere göre oyların yüzde 94,95'i sayıldı. Zeman oyların yüzde 52,16'sını alırken liberal bir çizgiyi savunan rakibi Jiri Drahos'un oy oranı yüzde 47,83 oldu.

Çekya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 12 ve 13 Ocak tarihinde yapılan ilk turundan yüzde 39,24'lik oy oranıyla Milos Zeman birinci çıkmıştı. İlk turda mutlak çoğunluğu elde eden aday olmadığı için ikinci tura gidilmişti.

73 yaşındaki Milos Zeman, göç ve sığınmacılara karşı sert bir çizgi izlenmesini ve politik olarak Rusya ve Çin ile yakınlaşmayı savunuyor.

2013 yılından beri cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Milos Zeman 5 yıl daha bu görevi sürdürecek.

Reuters/EC,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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