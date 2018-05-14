 Çavuşoğlu’ndan Müslüman ülkelere “Filistin’e sahip çıkın” çağrısı | TÜRKİYE | DW | 18.05.2018
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TÜRKİYE

Çavuşoğlu’ndan Müslüman ülkelere “Filistin’e sahip çıkın” çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılan ülkelere çağrı yaptı. Çavuşoğlu, “Bazı İİT üyelerinin dahi Filistin davasına yeterince sahip çıkmadıklarını görmek bizi üzüyor” dedi.

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Mevlüt Çavuşoğlu

Kırk ülkenin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı öncesi zirveye katılan mevkidaşlarıyla bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katılımcı ülkelere Filistin'e destek çağrısı yaptı. 15 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararının yok hükmünde olduğunu kayda geçirmelerine karşın, Trump yönetiminin kararında ısrarcı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Gazze'de yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu” belirtti.

"Vicdan sahibi kimsenin bu utanç tablosuna sessiz kalamayacağını” söyleyen Çavuşoğlu, "İsrail'in insanlık suçuna ümmet olarak birlik içinde en sert tepkiyi vermemiz gerekiyor. Filistinli kardeşlerimize daha fazla destek olmalı, Filistin meselesinin çözümü için elimizi taşın altına koymalıyız. Aksi takdirde barış sürecinin yerleşik parametrelerinin aşındırılması ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını engelleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye Dışişleri Bakanı zirveden sonra kabul edilecek bildiride "kutsal şehir Kudüs'ün tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceklerini” vurgulayacaklarını belirterek, bu doğrultuda birlik olunması çağrısı yaptı. Başka ülkelerin ABD örneğini takip etmesinin de önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Ancak bazı İİT üyelerinin dahi Filistin davasına yeterince sahip çıkmadıklarını görmek bizi üzüyor” diye konuştu.

"ABD Ortadoğu barış sürecini tahrip etti”

ABD'nin Kudüs kararının Ortadoğu barış sürecinin zeminini tahrip ettiğini belirten Çavuşoğlu, "İsrail'in işgal, şiddet ve zulüm politikalarının sona erme zamanı da çoktan gelmiştir. Katliamlardan sorumlu İsrail makamlarının ve savunmasız insanlara silah doğrultan İsrail askerlerinin hesap vermelerini sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

İİT zirvesinin sürdüğü saatlerde İstanbul Yenikapı'da da "zulme lanet Kudüs'e destek” sloganıyla bir miting düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de mitinge katılıyor.

İsrailli bakan: Türkiye ile ekonomik ilişkilerimiz mükemmel

Türk yetkililerinin eleştirdiği İsrail'den ise Türkiye ile ekonomik ilişkilerin "mükemmel" olduğuna dair açıklama geldi.

İsrail Radyosu'na konuşan İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, "İsrail Türkiye ile bağlarını koparmalı mı?” sorusuna, "Türkiye ile mükemmel ekonomik ilişkimiz var ve bu ilişkiler iki taraf için de oldukça önemli” şeklinde cevap verdi.

2017 yılında İsrail Türkiye için en büyük 10'uncu pazar konumundaydı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre geçen yıl Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 3,4 milyar doları buldu. 

DW,AP,rtr/SÖ,CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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