Çavuşoğlu′ndan Berlin′e seyahat uyarısı çağrısı | ALMANYA | DW | 06.03.2018

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son iki ayda Almanya'ya gerçekleştirdiği üçüncü ziyarette Berlin'de Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi. Bakanların buluşmasında Afrin operasyonu ve Salih Müslim'in iadesinin yanı sıra ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar gündeme geldi. Çavuşoğlu, Gabriel'den Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını bir süre önce sertleştiren Almanya'dan bu kararını gözden geçirmesini istedi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında ilk olarak söz alan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Çavuşoğlu'na "dostum, arkadaşım Mevlüt" diye hitap ederek mevkidaşının Berlin'de düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı vesilesiyle Berlin'de olduğunu belirtti. Bu ziyaretin ikili ilişkilerin ele alınması için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Gabriel, Almanya ve Türkiye'nin son haftalar ve aylarda ilişkilerinde ilerleme sağladığının altını çizdi.

Önemli konulardan biri Suriye

Çavuşoğlu ile dış politikadaki zorlu konuların da ele alınacağına işaret eden Gabriel, "Bu konulardan biri kuşkusuz Suriye. BM Güvenlik Konseyi Suriye için bir ateşkes talep etti. Ancak buna uyulmuyor. Doğu Guta ve Afrin'de önceden olduğu gibi şimdi de çatışmalar sürüyor" dedi.

Suriye'de nihai ateşkesin sağlanmasından yana olduklarını söyleyen Gabriel, Suriye'de siyasi sürecin başlaması için silahların susmasının gerektiğini belirtti. Gabriel, Doğu Guta'ya insani yardımların ulaştırılmasının da önemli bir konu olduğunu, tıpki Suriye gibi Yemen'deki durumun da görüşme başlıklarından biri olduğunu ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yeni hükümetin kurulması aşamasında Almanya'ya geldiğine işaret ederek "Hükümetin kurulma kararının çıkmasından duyduğumuz mutluluğu belirtmek isterim. Esasen Almanya'da yeni hükümetin kurulması kararı sadece Almanya için değil tüm Avrupa için önemli bir haber. Çünkü Almanya'nın özellikle Avrupa Birliği için önemini ve rolünü herkes kabul ediyor" dedi.

Gabriel'le Türkiye ve Almanya'nın ikili ilişkilerinde son dönemde yakaladığı ivmenin nasıl daha da hızlandırılacağını görüşeceklerini belirten Çavuşoğlu, "İki ülke arasında yeni sayfaları nasıl açarız, bunları konuşacağız. İki ülke arasındaki ikili mekanizmalar var. Bu mekanizmaların işletilmesi konusunda daha önce Berlin'de de hem fikir kalmıştık. Almanya ve Türkiye'nin bölgesel konulardaki işbirliği çok önemli. Balkanlar'daki işbirliğimiz önemli. Bu bölgenin ekonomik kalkınması önemli. Burada biz birbirimizi rakip olarak görmüyoruz. Tam tersine burada birlikte katkı sağlayabileyeceğimizi düşünüyoruz. Ama bizim bölgemizde de Avrupa'yı doğrudan etkileyen sorunların çözümü konusunda da Almanya ile bugüne kadar yakın işbirliği içinde olduk. Fikirdaş olduk" dedi.

Çavuşoğlu: BM kararı terörle mücadeleyi kapsamıyor

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki ateşkes kararını hatırlatan Çavuşoğlu, "Maalesef burada ihlallerin olduğunu görüyoruz. Doğu Guta'da. Rejimin ihlallerinin durdurulması gerekiyor ki Astana süreci, Soçi süreci ve Cenevre süreciyle bir siyasi çözüme ulaşmak istiyoruz. Bunun için ateşkes şart. Ama diğer taraftan BM Güvenlik Konseyi kararı terörle mücadeleyi kapsamıyor. Biz Afrin'de YPG-PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz" dedi.

Afrin operasyonunun uluslararası hukuka uygun olduğunu savunan Çavuşoğlu, "Tüm yükümlülüklerimizi de yerine getirmişizdir. İnsani boyutunu ihmal etmiyoruz. Ve uluslararası kuruluşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla insani erişim de sürdürülüyor. Kamplarımızı kurduk. Siviler konusunda hassasız. Hiçbir sivil öldürülmedi. Kara propaganda var" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu Suriye'nın sınır bütünlüğü ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, bu konuda Türkiye'nin Almanya ile aynı düşüncede olduğunu ifade etti.

Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısı

İki bakan daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı ile ilgili bir sorusu üzerine Çavuşoğlu, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının gözden geçirmesi için Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'e çağrıda bulundu.

Almanya'dan Türkiye'ye gidecek turist sayısının bu yıl artacağını belirten Çavuşoğlu, "Seyahat uyarısını Almanya Dışişleri'nin gözden geçirmesinde fayda var. Son uyarı Türkiye'nin gerçeklerini ve ikili ilişkilerin seviyesini yansıtmıyor. Elbette her ülke kendi vatandaşının güvenliğini düşünmek durumundadır. Bunu anlıyoruz ama bu seyahat uyarısının özellikle şu fuar döneminde gözden geçirilmesinde fayda var. Dostum Sigmar'dan bir kez daha rica ediyorum. Seyahat uyarısı gözden geçirilsin" dedi.

Gabriel ise Türkiye'nin turistler için her daim cazip bir ülke olduğunu ancak darbe girişimi, ardından ilan edilen Olağanüstü Hâl ve Türk kökenli bir dizi Alman'ın tutuklanmasının endişelere yol açtığını belirtti. Almanya'nın seyahat uyarılarını sürekli güncellediğini söyleyen Gabriel, Türkiye'de Olağanüstü Hâl'in ne zaman sona ereceği konusunun yanı sıra Türkiye'de hukuk devletinin durumu ve Türk-Alman vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatlerindeki güvenlikleri gibi konulardaki gelişmelerin Almanya'nın seyahat uyarılarına yansıyacağının altını çizdi.

Salih Müslim'in iadesi

Bir gazetecinin PYD eski eş başkanı Salih Müslim'in Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği yönündeki sorusuna Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "PYD eski Eş Başkanı Salih Müslim'in gözaltına alınıp Türkiye'ye iade edilmesi için Ankara'dan Dışişleri Bakanlığı'ndan sözlü nota aldık. Bunu Alman Adalet Bakanlığı'na ilettik. Bu konudaki karar hukuk devleti ilkeleri uyarınca değerlendirilerek verilecek" dedi.

Türkiye, Almanya'dan Salih Müslim'in tutuklanması ve iade edilmesi talebinde bulunmuştu. Salih Müslim, hafta sonu Berlin'de Türkiye'nin Afrin operasyonunun protesto edildiği bir eyleme katılmış ve Ankara Müslim'in Almanya'da bulunmasına tepki göstermişti.

DW, dpa, AFP/ HT, HS

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