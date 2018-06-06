 Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk | TÜRKİYE | DW | 07.06.2018

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk

Darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan sekiz askerden tutuklu bulunan son dördünün tahliye edilmesi üzerine Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmasını durdurduklarını açıkladı.

AB ile Türkiye arasındaki anlaşma kapsamında 2016 yılında Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilen göçmenler İzmir'in Dikili ilçesinden ülkeye giriş yapıyor

AB ile Türkiye arasındaki anlaşma kapsamında 2016 yılında Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilen göçmenler İzmir'in Dikili ilçesinden ülkeye giriş yapıyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile imzalanan ikili geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, bu kararın 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan sekiz askerden tutuklu bulunan dördünün hafta başında serbest bırakılmasından sonra alındığını belirtti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Antalya'da bölgesel gazeteciler ile buluşan Çavuşoğlu, Yunanistan’daki askerlerin tahliye edilmesinin sorulması üzerine "AB ile bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk” dedi.

Yunanistan hükümetinin konuyu "gerçekten” çözmek istediğini belirten Çavuşoğlu, Yunanistan’ın aynı zamanda batıdan “çok ciddi baskı” gördüğünü ifade etti. Çavuşoğlu, "Yunanistan'da hükümet gerçekten bu konuyu çözmek istiyor. Fakat aynı zamanda görüyoruz ki Yunanistan'a Batı'dan çok ciddi baskı var. Hele hele Yunan yargıçlara. Onlar diyor ki Yunan yargıçlar bağımsız. Ama biz biliyoruz ki onlara Batı'dan çok baskı var” diye konuştu. Çavuşoğlu, Yunanistan’da alınacak son mahkeme kararından sonra da Yunanistan'a yönelik çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

AB ile yapılan anlaşma

2015'te Türkiye üzerinden çoğunluğu Suriyeli olan göçmenlerin Avrupa'ya akın etmesinden sonra 2016 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında geri kabul anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında 20 Mart 2016'dan sonra Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmenlerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti. Bunun karşılığında AB, Türkiye'ye geri gönderilen her göçmen için Türkiye'deki kamplarda yaşayan bir Suriyeli mülteci almayı kabul etmişti. Ayrıca AB, Türkiye'deki Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Türkiye'ye 3 milyon euro artı 3 milyon euro olmak üzere toplamda 6 milyon euro ödemeyi kabul etmişti.

Çavuşoğlu'nun bahsettiği Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşması ise iki ülke arasında 2001 senesinde imzalanan ve 2002 senesinde Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suç ile, Özellikte Terörizm, Örgütlü Suçlar, Yasadışı Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadele” isimli anlaşmadır.

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Mevlüt Çavuşoğlu Conflict Zone'da

DW,rtr/DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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Mevlüt Çavuşoğlu Conflict Zone'da  

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