 Çavuşoğlu: Menbiç konusunda anlaşmaya değil anlayışa vardık | TÜRKİYE | DW | 21.03.2018
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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Menbiç konusunda anlaşmaya değil anlayışa vardık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Menbiç konusunda Ankara'yı yalanlayan açıklamasına cevap verdi: "Biz Menbiç'le ilgili 'anlaştık' demedik, 'anlayışa vardık' dedik".

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD ve Türkiye'nin Menbiç konusunda anlaşmaya vardığına ilişkin sözlerine açıklık getirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu  "Amerika Birleşik Devletleri ile Menbiç ve Fırat'ın doğusuna ilişkin olarak bir anlaşmaya değil anlayışa vardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, Al Jazeera İngilizce kanalına yaptığı açıklamada Menbiç konusunda ABD ile yoğun müzakereler sürdürüldüğünü ifade etmişti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İbrahim Kalın "Genel bir anlaşmaya vardık. Şimdi bu anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz. Eğer uygulanırsa, ABD ile karşı karşıya gelmemiş olacağız" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında Kalın'ın açıklamalarına atıfla "Bu komik, çünkü herhangi bir anlaşmaya varılmadı. Yakında bu konuyu sonuca bağlayacağız" demişti.

Menbiç'teki Amerikan askerleri sınırı gözlüyor.

Menbiç'teki Amerikan askerleri sınırı gözlüyor.

"Güvenliği ABD ve Türkiye ortaklaşa sağlayacak"

Çavuşoğlu 13 Mart'ta yaptığı açıklamadakarara bağlanacak bir takvim uyarınca Washington ve Ankara'nın YPG'nin bölgeden çekilmesini ortaklaşa gözlemleyeceğini ifade etmişti. Çavuşoğlu, "Menbiç'ten YPG çekilince orada ABD ve Türk askerleri olacak. YPG'nin çekilmesine nezaret edeceğiz. Buranın güvenliğini kim sağlayacak, ABD ve Türkiye. Önce bu modeli Menbiç'te uygulayacağız daha sonra diğer yerlere götüreceğiz" demişti.

Çavuşoğlu son açıklamasında ise ABD ile yapılan görüşmelerin "Suriye'de özellikle Menbiç ve Fırat'ın doğunda istikrara kavuşturulması" konusunda olduğunu vurguladı. ABD'nin konuya ilişkin teklifleri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu "YPG'nin sadece Menbiç'ten çıkartılması yeterli değil" dedi.

Hafta başında Zeytin Dalı Harekâtı'nın genişletilebileceği sinyali veren Erdoğan, Menbiç konusunda da ABD'den kenti boşaltmaları beklentisi içinde olduklarını dile getirmişti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Robert Manning ise Amerikan birliklerinin Menbiç’ten çekilmeyeceğini belirtmişti.

rtr,DHA/MY,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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