 Çavuşoğlu Menbiç için tarih verdi | TÜRKİYE | DW | 21.06.2018

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu Menbiç için tarih verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'lilerin 4 Temmuz’dan itibaren Menbiç’ten çekilmeye başlayacaklarını açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'nin ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat kapsamında 4 Temmuz'dan itibaren Menbiç'ten ayrılacağını söyledi.

CNNTürk televizyon kanalına konuşan Çavuşoğlu, 4 Haziran’da başlayan bir aylık hazırlık çalışmalarının bitiminin ardından YPG'lilerin 4 Temmuz'dan itibaren Menbiç'ten çekilmeye başlayacağını belirtti. Çekilmenin 4 Haziran’da Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında Washington'da onaylanan Menbiç yol haritası kapsamında yapıldığını belirten Çavuşoğlu, yol haritasının uygulamasında herhangi bir "sıkıntı” olmadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı, ABD'nin IŞİD’e karşı savaşta YPG’ye verdiği silahları çekilme sırasında geri alacağını yineledi."Amerikalılar silahı nasıl verdiyse öyle alacak” diyen Çavuşoğlu, "Silahı veren Amerika'dır, toplayan da Amerika olacaktır. Biz YPG'lilerle muhatap olmayacağız, 'Silahı ver' demeyeceğiz. Silah benim silahım değil, silahı veren bellidir. Bizim yol haritamıza göre ABD, Münbiç'ten çıkarken YPG'lilerin silahlarını elinden alacak, biz buna nezaret edeceğiz, gözlemleyeceğiz” ifadesini kullandı.

Menbiç yol haritası bir "model”

Menbiç yol haritasının YPG'nin kontrol ettiği diğer bölgeler için de "model” olacağını belirten Çavuşoğlu, Menbiç bölgesinde kaç YPG’linin bulunduğunun bilinmediğini, sayının sahada anlaşılacağını söyledi.

ABD ile NATO müttefiki Türkiye’nin ilişkileri YPG konusunda uzun süredir gerilmiş durumda. ABD'nin öncülüğünde IŞİD’e karşı kurulan uluslararası koalisyon kapsamında Washington, çoğunluğunu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) sahada önemli bir ortak olarak görüp silah, mühimmat ve lojistik destek vermişti. Türkiye ise PKK’nin Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG’yi bir terör örgütü olarak tanımlıyor ve Fırat Nehri'nin batısına geçmesini istemiyor. Menbiç, Fırat Nehri’nin batısında yer alıyor.

ABD ile Türkiye arasında mutabık kalınan Menbiç yol haritası ile Türk ve ABD güçlerinin bölgede güvenliği birlikte sağlaması öngörülüyor. Bu kapsamda Türk ile ABD birlikleri geçtiğimiz günlerde Menbiç'in çevresinde devriye gezmeye başladı.

DW,rtr/DÇÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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