Çavuşoğlu: Müslim’in peşini bırakmayacağız | TÜRKİYE | DW | 27.02.2018

Türkiye, Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski Eş Başkanı Salih Müslim'in gözaltında tutulduğu Çekya'da serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi.

Konuyla ilgili Salı günü açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salih Müslim'i kastederek "Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada mahkeme kararları da var, kırmızı bülten de var" dedi.

Müslim'in serbest bırakılması ile ilgili açıklama yayınlayan Türk Dışişleri Bakanlığı, Çekya mahkemesinin verdiği kararın "Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır” dedi.

Açıklamada, "Çek Mahkemesi Salih Müslüm'ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir” denildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye, mahkeme kararı öncesinde Çekya'ya Salih Müslim'i iade etmesi için nota verdi.

Türkiye, Pazar günü Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınanMüslim hakkında 13 Şubat tarihinde uluslararası polis teşkilatı Interpol'e başvurmuş ve kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

Salih Müslim

"Türkiye-Çekya ilişkileri olumsuz etkilenecek”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Müslim'in serbest bırakılması kararının Türkiye-Çekya ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Bozdağ, “Hukuka aykırı bir karardır. Suçluların iadesine dair Avrupa sözleşmesine de aykırı bir karardır” dedi.

“Çekya’dan çıkan karar Türkiye açısından şaşırtıcı olmamıştır” diyen Bozdağ, “Bir terör örgütünün kurucusu yöneticisi olan geçmişte, halen de terör örgütü içerisinde etkin faaliyette bulunan ve pek çok insanın ölmesine yol açan eylemlerin bizzat talimatını veren bir terörist başı maalesef serbest bırakılmıştır” sözlerini kullandı.

Türkiye, PYD'yi ve onun silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) PKK'nın Suriye uzantısı ve bir terör örgütü olarak görüyor. PKK, Türkiye, AB ve ABD'de terör örgütü olarak nitelendirilirken, PYD ve YPG sadece Türkiye'de terör örgütü olarak sınıflandırılıyor.

Müslim: İddialar asılsız

Serbest bırakıldıktan sonra açıklama yapan Müslim, Türkiye'nin kendisi ile ilgili yakalama kararından haberdar olduğunu, ancak bu kararı ciddiye almadığını belirtti.

Hakkındaki iddiaları "asılsız” olarak nitelendiren Müslim, Avrupa Birliği üyesi Finlandiya'da oturum izninin bulunduğunu, ancak henüz nereye gideceğine karar vermediğini ifade etti.

Çekya'daki mahkemenin sözcüsü, mahkeme süreci devam ederken Müslim'in AB sınırlarını terk edemeyeceğini belirtti. Müslim de mahkemeye AB'yi terk etmeme sözü verdi.

Türkiye'nin Müslim'in iadesi için gerekli belgeleri Çekya'daki mahkemeye ulaştırması için önünde 40 günlük bir süre bulunuyor. Mahkeme, Müslim'in iadesine belgelerin ulaşmasından sonra karar verecek.

Müslim, Almanya'da da yasaklı bulunan "PKK'ya üye olduğu” gerekçesiyle bundan iki hafta önce İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı "Terörden Arananlar Listesi"nin kırmızı kategorisine eklenmişti.

Salih Müslim hakkında Türkiye'de aralarında 2016'da 29 kişinin hayatını kaybettiği Ankara'daki Merasim Sokak'ta gerçekleşen bombalı saldırı dahil üç saldırı ile ilgili 2016 yılından bu yana yakalama emri bulunuyordu.

Bakan "takas” iddialarınıyalanladı

Müslim'in iadesi karşılığında Türkiye'de tutuklu bulunan iki Çek vatandaşının takas edileceği yönündeki iddiaları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bunun söz konusu olmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre Bakan Gül, "Çekya'dan takas talebi söz konusu değildir. Öyle bir müracaat ya da konu gündemde değil” dedi. Gül ayrıca bahsi geçen iki Çek vatandaşının YPG üyesi olmaktan ötürü ceza alarak Van Cezaevi'nde hapis yattığını ve dava ile ilgili temyiz sürecinin devam ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada, Müslim'in iade edilmesini istemişti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının Müslim'in iadesi konusunda gerekli çalışmaları yürüttüğünü söylemişti.

rtr,AFP,dpa/DÇÜ,BÖ

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