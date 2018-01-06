Çavuşoğlu Goslar'da Gabriel'le bir araya geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’i memleketi Goslar’da ziyaret ediyor. Alman Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre bakanlar ikili görüşmenin ardından Goslar'ın eski kent merkezinde yürüyüş yapacak ve Goslar İmparatorluk Sarayı'nı ziyaret edecekler. Ayrıca iki bakanın ortak bir basın açıklaması da yapması bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı iki bakanın son olarak Antalya’da görüştüğünü belirterek, bu ziyaretlerin "Türk-Alman ilişkilerinin adım adım normale dönmesi için iki tarafın gösterdiği çabanın bir ifadesi" olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Adebahr dün Berlin'deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin yoğunlaştırılmasının da bunun bir parçası" olduğunu belirtti.

Sözcü Adebahr, görüşmede "kültürden bölgesel meselelere ve bölgede işbirliğine kadar" iki ülke arasındaki çeşitli konuların ele alınacağını söyledi. Adebahr, bu konular arasında "tutukluluk durumlarının" da olduğunu vurgulayarak, bunlardan birinin de gazeteci Deniz Yücel'in durumu olduğunu belirtti.

Adebahr, "Deniz Yücel hakkında hazırlanan iddianameyi görme zamanının artık geldiğine inandıklarını" da sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel

Gabriel'den Deniz Yücel mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Deniz Yücel cezaevinde kaldığı sürece Türkiye'ye silah ihracatına onay vermekten yana değil. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel, haftalık Der Spiegel dergisine verdiği mülakatta Türkiye'ye Almanya'dan silah ihracatına ilişkin soruları yanıtladı. Gabriel, Türkiye'nin NATO'da ve IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede ortak olmasına rağmen, "Alman Federal Hükümeti'nin çok sayıda silah ihracatına onay vermediğini" söyledi. Gabriel "Yücel vakası çözüme ulaşmadığı sürece de bu durum böyle kalacak" dedi.

Bakan Gabriel, Türkiye'deki Alman tutukluların durumunun yanı sıra, "genel olarak Türkiye'deki gelişmelerin" de Almanya için önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin beklentisi

Alman mevkîdaşı ile yapacağı görüşme öncesinde Funke Medya Grubu için bir makale kaleme alan Çavuşoğlu, Almanya'ya ilişkilerde "yeni bir başlangıç" yapma mesajı vererek, Türkiye'nin en önemli beklentisinin "Almanya'daki FETÖ ve PKK faaliyetlerine karşı kararlı mücadele" olduğunu söyledi. Çavuşoğlu makalede, "Birçok yüzü olan FETÖ'nün karanlık tarafının daha iyi anlaşılmasını ve buna uygun gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Tutuklu Alman vatandaşları

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in geçen yıl şubat ayında "terör propagandası yapmak" ve "kin ve düşmanlığı tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanması iki ülke arasındaki gerilim yaratan konuların başında geliyor. Türk ve Alman vatandaşı olan Deniz Yücel'in yanı sıra siyasi gerekçelerle Alman vatandaşlarının Türkiye'de gözaltına alınması Almanya'da tepkiyle karşılanıyor.

DW/dpa/epd, JD/ÖA/HT/BW

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