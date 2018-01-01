Çavuşoğlu Gabriel'i memleketinde ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya'yı ziyaret edeceğinin duyurulmasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Rainer Breul haftalık olağan basın toplantısında, Çavuşoğlu'nun Almanya'da mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya geleceğini teyit etti. Sözcü, Çavuşoğlu'nun iade-i ziyaret kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i memleketi olan Goslar kentinde ziyaret edeceğini belirtti. Sigmar Gabriel, Kasım ayı başında Çavuşoğlu'nu memleketi Antalya'da ziyaret etmişti.

Türkiye'deki gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluşan Çavuşoğlu, 6 Ocak Cumartesi günü Almanya'ya giderek mevkidaşı Gabriel ile bir araya geleceğini açıklamıştı. Çavuşoğlu'nun görüşmeyle ilgili bilgi verirken, "Bizim Almanya ile hiçbir problemimiz yok. Almanya ve bazı ülkelerin var. Bize ne olduğunu söylemeliler" dediği aktarılmıştı. Bakan, Almanya ile ilişkileri daha iyi noktaya getirmek istediklerini de belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hafta başında Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta, 2018'in Ankara-Berlin ilişkilerinde çok daha iyi bir yıl olacağı beklentisi içinde olduğunu kaydetmişti.

"AB ile ilgili plan hazırladık"

Ankara'daki toplantıda Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da konuşan Çavuşoğlu, "AB'nin Türkiye'ye saygı duymayı öğrenmesi, eşit olarak görmesi ve değerlendirmelerini AB'ye tam üyelik çerçevesinde yapması" durumunda ilişkilerin daha sağlıklı yürüyeceğini belirterek, "Patronluk taslama dönemi bitti. AB de bunu anlamaya başladı" dedi.

AB'ye vize serbestisi konusunda 65 kriterde sorun olmadığını, diğer kriterlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye'de dört bakanla bir araya geldik, bir plan hazırladık. Başbakan ve Cumhurbaşkanına arz edip son talimatlarıyla bunu AB ile paylaşacağız" diye konuştu.

Olumlu mesajlar vermişti

Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Alman haber ajansı dpa'ya verdiği röportajda, hem Türkiye hem de Almanya'nın "ilişkileri normalleştirmeye hazır" olduğunu ifade etmişti.

Ankara-Berlin ilişkileri, Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşları ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki OHAL uygulamaları nedeniyle gerilmişti.

dpa'ya verdiği röportajda, Berlin'den Türkiye'ye yöneltilen "Alman vatandaşlarının siyasi gerekçelerle" tutuklandığı eleştirisini de yanıtlayan Çavuşoğlu, "Biz Alman hükümetine bunun doğru olmadığını söyledik. Neden insanları hapse atalım? Almanya'dan bunun karşılığında bir şey almak için mi? Hayır!" demişti. Gabriel'in Türkiye'de tutuklu bulunan Almanların "rehin" alındığı sözlerine tepki gösteren Çavuşoğlu, bunun "seçimden önce kullanılmış yanlış ve popülist söylemler" olduğu görüşünü dile getirmişti.



DW,CÖ/GA/BK

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