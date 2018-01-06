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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Erdoğan Merkel'i davet edecek

Alman gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da hükümetin kurulmasının ardından Erdoğan'ın Merkel'i davet edeceğini belirtti.

Mevlut Cavusoglu (Getty Images/AFP/A. Altan)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Alman gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'da hükümetin kurulmasının ardından Başbakan Angela Merkel'i davet edeceğini ya da Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret edeceğini ifade eden Çavuşoğlu, ilişkilerin normalleşmesinden yana olduklarını belirtti.

Erdoğan'ın birçok kez Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefon görüşmesi yaptığına dikkat çeken Çavuşoğlu, iki ülke arasında diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya İle Türkiye ilişkilerindeki gerginliğin en önemli sebebi Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de yaklaşık 11 aydır hakkında iddianeme olmadan tutuklu bulunması.

Çavuşoğlu bu konudaki soruyu bir kez daha "Deniz Yücel'in tutuklu olmasında benim çıkarım nedir? Karşılığında ne elde edeceğim? Hiçbirşey. Bu durum ilişkilerimizi zehirliyor. Bu hoşuma mı gidiyor? Hayır. Ancak bu sorundan kurtulmak için yargıya müdahale edemem" sözlerini yineledi.

Goslar Sigmar Gabriel L SPD trifft den Außenminister der Türkei Mevluet Cavusoglu (Imago/photothek/F. Gaertner)

Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Gabriel'i geçen hafta sonu memleketi Goslar'da ziyaret etmişti

Çavuoğlu aynı zamanda “Deniz Yücel'in akreditasyonu olmadığını ve gazetecilik nedeniyle tutuklu bulunmadığını” tekrarladı.

"Bize diktatör derseniz, benzer eleştiri alırsınız"

Çavuşoğlu, Erdoğan'ın Almanya'yı Nazi yöntemleri uygulamakla suçlamasına yönelik eleştirileri ise, "Siz Erdoğan'a diktatör dediniz. Erdoğan'a ağır hakaret ettiniz. Erdoğan ve bizi diktatör olarak tanımlarsanız, Erdoğan'dan benzer eleştiriler alırsınız” sözleriyle değerlendirdi.

Alman gazetecilerin, altıncı kez uzatılan olağanüstü halin kaldırılmasına yönelik talepleri hatırlattığı soruyu ise “OHAL'i son kez uzattılarını umduğunu ancak bunun da gelecek üç ay içindeki duruma bağlı olduğunu” ifade etti.

dpa, GA/GY

© Deutsche Welle Türkçe

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