Çavuşoğlu: Bizi kimse durduramaz | NRS-Import | DW | 19.02.2018

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ordusu Afrin'e girdiği takdirde "kendilerini kimsenin durduramayacağını" söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Başbakanı Ayman Al Safadi ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, "Rejim buraya PKK ve YPG'yi temizlemek için girerse, sorun yok. Rejim buraya PKK ve YPG'yi korumak için girerse bizi kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerli, Fırat'ın doğusu için de geçerli, Menbiç için de geçerli” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin hem Zeytin Dalı hem de Fırat Kalkanı operasyonlarının amacının "başından beri belli" olduğunu ve bu amacın "bölgedeki terör unsurlarını ortadan kaldırmak" olduğunu belirtti.

Müslim: Henüz anlaşmaya varmadık

PYD'nin eski lideri Salih Müslim de, pazartesi günü Berlin'de açıklamalarda bulundu. Müslim, "Şu anda Suriye hükümetiyle Rusya'nın arabuluculuğunda müzakereler var ancak henüz bir anlaşmaya varılmış değil" dedi.

Salih Müslim

Şam yönetimiyle uzlaşmanın zor olduğunu çünkü "Türkiye ya da Baas Partisi rejimi tarafından ezilmenin kendileri için bir fark teşkil etmediğini" belirten Müslim, Suriye hükümetinin hala bu bölgede kontrolün tamamını 2011 yılından önceki gibi sağlama hayali kurduğunu söyledi. Müslim, bunu Kürtlerin kabul etmeyeceğini ve demokrasi ve federalizm istediklerini söyledi.

Partisi PYD'nin bu çatışmada ABD ve Avrupalıların desteğini almak istediğini kaydeden Müslim, Türkiye'yle silah ticaretine atıfta bulunarak, "Batı'nın şu ana kadar büyük oranda sessiz kaldığını" dile getirdi.

Salih Müslim, geçen hafta Türkiye İçişleri Bakanlığı'nca "aranan teröristler" listesine alınmıştı.

Suriye televizyonu pazartesi günü, ordunun "birkaç saat içinde" Afrin'e gireceğini açıklamıştı. Reuters'e konuşan bir Kürt yetkili de, Şam ile YPG'nin Türkiye'ye karşı güçlerini birleştirme konusunda anlaştıklarını söylemişti.

rtr,DHA,dpa/BÜ,BÖ

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