 Çavuşoğlu: Bizi kimse durduramaz | NRS-Import | DW | 19.02.2018
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NRS-Import

Çavuşoğlu: Bizi kimse durduramaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ordusu YPG'ye yardım etmek üzere Afrin'e girdiği takdirde Türkiye'yi "kimsenin durduramayacağını" söyledi. PYD eski lideri Salih Müslim ise bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

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Mevlüt Çavuşoğlu Münih Güvenlik Konferansı'nda, 18 Şubat

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Suriye devlet televizyonu, Suriye ordusunun "saatler içinde Afrin'e gireceğini" açıkladı. Açıklama, bir Kürt yetkilinin Şam ile YPG'nin ordunun Afrin'de konuşlandırılması konusunda anlaştığını açıklaması üzerine geldi. (19.02.2018)

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana operasyona yönelik sosyal medya paylaşımları yapan ve operasyonla ilgili eylemlere katıldığı tespit edilen 786 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. (19.02.2018)

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ordusu Afrin'e girdiği takdirde "kendilerini kimsenin durduramayacağını" söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Başbakanı Ayman Al Safadi ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, "Rejim buraya PKK ve YPG'yi temizlemek için girerse, sorun yok. Rejim buraya PKK ve YPG'yi korumak için girerse bizi kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerli, Fırat'ın doğusu için de geçerli, Menbiç için de geçerli” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin hem Zeytin Dalı hem de Fırat Kalkanı operasyonlarının amacının "başından beri belli" olduğunu ve bu amacın "bölgedeki terör unsurlarını ortadan kaldırmak" olduğunu belirtti.

Müslim: Henüz anlaşmaya varmadık        

PYD'nin eski lideri Salih Müslim de, pazartesi günü Berlin'de açıklamalarda bulundu. Müslim, "Şu anda Suriye hükümetiyle Rusya'nın arabuluculuğunda müzakereler var ancak henüz bir anlaşmaya varılmış değil" dedi.

Kurden und die Syrien-Krise

Salih Müslim

Şam yönetimiyle uzlaşmanın zor olduğunu çünkü "Türkiye ya da Baas Partisi rejimi tarafından ezilmenin kendileri için bir fark teşkil etmediğini" belirten Müslim, Suriye hükümetinin hala bu bölgede kontrolün tamamını 2011 yılından önceki gibi sağlama hayali kurduğunu söyledi. Müslim, bunu Kürtlerin kabul etmeyeceğini ve demokrasi ve federalizm istediklerini söyledi.

Partisi PYD'nin bu çatışmada ABD ve Avrupalıların desteğini almak istediğini kaydeden Müslim, Türkiye'yle silah ticaretine atıfta bulunarak, "Batı'nın şu ana kadar büyük oranda sessiz kaldığını" dile getirdi.

Salih Müslim, geçen hafta Türkiye İçişleri Bakanlığı'nca "aranan teröristler" listesine alınmıştı.

Suriye televizyonu pazartesi günü, ordunun "birkaç saat içinde" Afrin'e gireceğini açıklamıştı. Reuters'e konuşan bir Kürt yetkili de, Şam ile YPG'nin Türkiye'ye karşı güçlerini birleştirme konusunda anlaştıklarını söylemişti.

rtr,DHA,dpa/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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