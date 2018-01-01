  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Almanya ile ilişkilerde 2018 daha iyi bir yıl olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda olumlu mesajlar verdi. Bakan, "iyi dost" olarak görülen Almanlara da yeniden Türkiye'de tatil yapmaları çağrısında bulundu.

Türkei Außenminister Mevlut Cavusoglu (picture-alliance/dpa/A. Deeb)

Önerdiğimiz linkler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Almanya ilişkilerine istinaden "görüşmelerimiz gayet iyi" dedi. Peki, son dönemde neler yaşandı, verilen yakınlaşma mesajları buzların erimeye başladığının işareti mi? (28.12.2017)

2017 Türk-Alman ilişkilerinde tarihi krizlerin yaşandığı bir yıl oldu. İki ülkedeki seçimlerin ardından oluşan görece sessizlik 2018 için olumlu gelişmelerin mi, yeni fırtınaların mı habercisi? 2017'den 2018'e bir bakış… (22.12.2017)

Siyasi krizler ve terör saldırıları nedeniyle geçen yıl 11 milyon turist kaybeden Türkiye, 2017'yi yüzde 30 büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor. Turizmcilerin 2018 gündeminde ise Avrupalı turisti yeniden kazanmak var. (22.12.2017)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Alman haber ajansı dpa'nın Türkiye-Almanya ilişkilerine yönelik sorularını yanıtladı. Turizmden, AB üyeliği ve gazeteci Deniz Yücel'in tutukluluğuna kadar gündemdeki sorunları değerlendiren bakan, hükümetler arasındaki sorunların halkları etkilememesi gerektiği mesajı verdi.

Alman turistlere çağrı

Alman turistlere Türkiye'de yeniden tatil yapmaları çağrısında bulunan Dışişleri Bakanı, "Türkiye güvenli bir ülke" dedi. Türklerin Almanları geleneksel anlamda "iyi dost" olarak gördüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Devletler ve hükümetler arasında görüş ayrılıkları hatta sorunlar yaşanabilir. Ancak bu halklarımız arasındaki ilişkileri etkilememelidir" dedi.

Bakan, sözlerini "Ben Alman dostlarımıza ülkemize geri dönmeleri ve geçmiş yıllarda olduğu gibi tatillerinin tadını çıkarmaları çağrısında bulunmak istiyorum" şeklinde sürdürdü. Çavuşoğlu, Türkiye- Almanya ilişkileri ile ilgili olarak, "Her iki taraf da ilişkileri normalleştirmeye hazır" dedi. Bakan, 2018'in çok daha iyi bir yıl olacağı beklentisi içinde olduğunu vurguladı.

2016 yılında Türkiye'ye giden Alman turistlerin sayısında ciddi bir gerileme meydana gelmişti. 2015 yılında 5 milyondan fazla Alman turist Türkiye'ye giderken, bu sayı 2016 yılında 3 milyon 300 bine gerilemişti.

AB ilişkileri: Tam üyelik hedefi sürüyor

Mülakatta Türkiye'nin AB ile yürüttüğü tam üyelik müzakereleri konusuna da değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ile işbirliğinin "Batı'ya alternatif" olmadığını söyledi.

Türkiye'nin tam üyelik hedefini koruduğunu belirten Dışişleri Bakanı, "AB içinde Almanya, Avusturya ve son dönemlerde de Danimarka olmak üzere bizim üyeliğimize karşı olan az sayıda ülke var" dedi. "Biz tam üye olmak için müzakerelere başladık. AB Türkiye'yi üye olarak kabul etmemeye karar verirse, bu AB'nin meselesidir. Ancak AB'de Türkiye'nin üyeliğini destekleyen çok sayıda ülke olduğunu da görüyorum" dedi.

Journalist Deniz Yücel (Ausschnitt)

Gazeteci Deniz Yücel

Deniz Yücel açıklaması

Türkiye'de geçen yıl şubat ayından bu yana tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında da açıklamalar yapan Çavuşoğlu, "İddianamenin hazırlanmamış olması beni de mutlu etmiyor" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Ancak yargıyı, süreci hızlandırma konusunda teşvik edebiliriz. Biz de zaten bunu yaptık. Bize söylenen, durumun karmaşık olduğu ve soruşturmaların sürdüğü. Bu nedenle süreç uzuyor. Bu kişisel bir şey değil" dedi. Çavuşoğlu, Yücel hakkındaki suçlamaların "çok ciddi" olduğunu belirtti.

Bakan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Yücel lehine karar vermesi halinde bu kararın uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna ise "Bu yargının yetki alanındaki bir konu. Ancak şu ana kadar, AİHM'nin kararlarını hep uyguladık" sözleriyle yanıtladı.

Berlin'den Türkiye'ye yöneltilen "Alman vatandaşlarının siyasi gerekçelerle" tutuklandığı eleştirisine yanıt veren Bakan, "Biz Alman hükümetine bunun doğru olmadığını söyledik. Neden insanları hapse atalım? Almanya'dan bunun karşılığında bir şey almak için mi? Hayır!" dedi. Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'de tutuklu bulunan Almanların "rehin" alındığı sözlerini de eleştirerek, bunun "seçimden önce kullanılmış yanlış ve popülist söylemler" olduğunu ifade etti.
Video izle 10:01

2017 nasıl kriz yılı oldu?

14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı

Deniz Yücel 14 Şubat 2017 tarihinde kendi rızasıyla ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. 10 ayı aşkın süredir Silivri Cezaevi'nde tutulan Deniz Yücel hakkındaki iddianame henüz hazırlanmadı.

Yücel'in avukatları geçen nisan ayında Yücel'in hakim karşısına çıkarılmayışı ve ağır tecrit koşullarında tutulması gerekçesi ile AİHM'ye başvurmuştu. Gazeteci Deniz Yücel'in Türk ve Alman vatandaşlığı bulunuyor.

Yumuşama sinyalleri

Öte yandan son aylarda Türkiye'de "terör propagandası yaptıkları ya da terör örgütü üyesi oldukları" gerekçesiyle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarından bazılarının serbest kalması iki ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama sinyalleri olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Büyükada davası kapsamında Türkiye'de Temmuz ayında tutuklanan bilişim uzmanı ve aktivist Peter Steudtner 25 Kasım'da tahliye edildi.

Kasım ayı sonunda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Merkel birer gün arayla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda istişarelerde bulunulduğu açıklandı. Bu görüşmelerden kısa bir süre sonra gazeteci Deniz Yücel'in tecriti kaldırıldı.

Ardından Mayıs ayında tutuklanan çevirmen ve muhabir Meşale Tolu 18 Aralık'ta tahliye edildi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Alman vatandaşı gazeteci Tolu'nun tahliyesini "olumlu adım" olarak niteledi. Gabriel, Deniz Yücel'in yargılanmasına da en yakın zamanda başlanmasını istedi.

Yine Barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Alman sosyolog Sharo Garip'e yönelik yurt dışına çıkış yasağı kaldırılırken, son olarak da geçen hafta yürüyerek Kudüs'e gitmek isterken geçen Nisan ayında Türkiye'de gözaltına alınan Alman vatandaşı David Britsch de serbest bırakıldı.

Alman hükümeti, tahliyeleri memnuniyetle karşılarken,Türkiye'de tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasınıilişkilerin iyileşmesi için şart koşuyor.

dpa/DW/BÖ/GA

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

2017 nasıl kriz yılı oldu?  

Benzer içerik

Türkei Sondergipfel der Organisation für Islamische Kooperation (OIC)

Çavuşoğlu'ndan Deniz Yücel açıklaması 01.01.2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan, Yücel hakkındaki iddianamenin hazırlanmamış olmasının "kendisini de mutlu etmediğini" söyledi.

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel und Recep Tayyip Erdogan in Hamburg

Almanya-Türkiye: Buzlar eriyor mu? 28.12.2017

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Almanya ilişkilerine istinaden "görüşmelerimiz gayet iyi" dedi. Peki, son dönemde neler yaşandı, verilen yakınlaşma mesajları buzların erimeye başladığının işareti mi?

Treffen von Mevlut Cavusoglu und Sigmar Gabriel in Antalya

Türkiye için Brexit önerisine AB uzmanlarından eleştiri 29.12.2017

Uzmanlar, Brexit'in Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir model oluşturabileceğini savunan Almanya'nın önerisini, "imtiyazlı ortaklığın tekrar hortlaması" ve Ankara'nın kabul edemeyeceği bir teklif olarak yorumladı.

Bildergalerie Jahresrückblick 2017 International (Reuters/G. Tomasevic)

2017: Çocukların kabus yılı

Çatışmaların hedefi oldular, sakat kaldılar, savaşmaya zorlandılar, ağır işlerde çalıştırıldılar... Dünya bir yılı daha geride bıraktı, çocukların kaderi değişmedi. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +