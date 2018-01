Çavuşoğlu: ABD'den somut adımlar bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk programında son siyasi gelişmeleri değerlendirdi. ABD'nin Suriye'de sınır koruma gücü kuracağı yönündeki açıklamalara değinen Çavuşoğlu, ABD'den gelen açıklamalar sonrasında hem Savunma Bakanı, hem de Dışişleri Bakanı'yla yaptıkları görüşmelerde duyulan rahatsızlığın dile getirildiğini belirtti. Dışişleri Bakanı, "Kendileri gazetelerde çıkan haberlere inanmamız gerektiğini söylediler, biz ise bunları bazı askerlerden duyduğumuzu söyledik. Biz FETÖ'den de, YPG'ye verilen silahlarla ilgili rahatsızlığımızı da dile getirdik. Bu terör örgütüne verilen destek ilişkilerimizde geri dönülmez hasara yol açar. ABD'nin açıklamaları bizi tam olarak tatmin etmedi" dedi.

"ABD'ye güvensizliğimiz devam ediyor"

Irak'ın yaşadığı durumun ABD'nin Irak'ta attığı "yanlış adımlar"dan dolayı olduğu söyleyen Çavuşoğlu, "DEAŞ Irak'ta başladı, Suriye'ye geçti, oradan tekrar Irak'a döndü. Doğrudan ABD'ye yönelik güvensizliğimiz devam ediyor. Rakka'dan sonra bize ve Fransa gibi Batı Avrupa ülkelerine verdiği sözleri tutmadı, Menbiç'te verdiği sözü tutmadı. Obama telefonda Cumhurbaşkanımıza 'hemen acil' diye söz vermişti ama sözü tutmadı. Peki YPG Menbiç'ten çekildi mi? Çekilmedi. Son açıklamadan sonra bizim artık somut olarak ABD'den adım görmemiz lazım" dedi.

ABD'nin YPG'ye verdiği silahlar konusuna değinen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD bize Rakka operasyonundan sonra YPG'deki silahları toplayacağız demişti. Ama bunun pratikte uygulanamayacağını Sayın Cumhurbaşkanımız anlatmıştı. Ve bugün bu pratikte uygulanmıyor. ABD gibi bir ülke bir söz veriyorsa bunu pratikte tutması lazım. Biz her yerde müttefiğiz, dolayısıyla ağızdan çıkan söz tutulmalıdır. Dünyada seven de sevmeyen de bilir ki Erdoğan sözünü tutar. Liderlerde ve önemli ülkelerde bu olması gereken bir özellik. ABD'nin bize bugüne dek verdiği bir söz var ama sözünü tutmadığını görüyoruz. Biz artık somut adımları görmek istiyoruz. Artık bu terör örgütüyle işbirliği yapmayı ABD'nin bırakması lazım."

Afrine'e operasyon hazırlığı

Afrin'e operasyon hazırlığı konusuna da değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın operasyona nasıl baktığı konusundaki soruya şu yanıtı verdi:

"Biz burada bir müdahale yaptığımızda tabii ki bunu koordineli yapmamız lazım, Burada (Afrin) bulunan Rus gözlemcilerin etkilenmemesi gerekiyor. Biz birçok adımımızı Rusya ile koordine ettik. Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa da, mesela Esad konusunda, ama birlikte çalışıyoruz. İdlib bölgesinde rejimin sadece ihlali değil, ilerlemesi de var. Bunun durdurulması gerekiyor. Soçi'ye muhalefetin gidebilmesi için bu bölgedeki ihlallerin, ilerlemenin durdurulması gerekiyor. Bir yerde çatışma varken rejim ile muhalefetin müzakere yapması gerçekçi değil."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

"YPG Kürtlerin temsilcisi değil"

Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Kongresi'nde YPG‘nin masada olmayacağını söyleyen Çavuşoğlu, "PKK, Türkiye'deki Kürtlerin temsilcisi mi? Terör örgütünü Kürtlerin temsilcisi olabilir mi? Dünyaya da bunu anlatıyoruz. Siz sadece YPG'yi var sanıyorsunuz ama onların görüşlerini hiç benimsemeyen çok sayıda Kürt grupları da var" dedi.

Rusya‘nın Afrin operasyonuna karşı olmaması gerektiğini söyleyen Bakan, Türkiye'nin Suriye'nin, şu an rejimle bir ilişkisi olmasa da, her zaman toprak bütünlüğünü savunduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, hava sahası konusunda hem İran, hem Rusya ile görüştüklerini, havadan bir müdahale için koordinasyonun sağlanması gerektiğini ifade etti.

Kalın'ın açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'da katıldığı bir toplantı sonrasında gazetecilerin Suriye’de oluşturulması planlanan sınır güvenlik gücü konusunda ABD’nin yaptığı açıklamalara yönelik sorularını yanıtladı. Türkiye’nin, ulusal güvenliğini tehdit edecek her tür gelişmeye karşı, her tür tedbiri aldığını söyleyen Kalın, "Bu Afrin de olur, bu Cerablus da olur, bu Münbiç de olur, başka yerler de olur, Irak sahasında olur. Bu tehdit ister PKK'dan gelsin, ister PYD, YPG'den, ister DEAŞ'tan, ister başka örgütlerden gelsin, bunlara karşı her tür tedbiri, bugüne kadar aldığı gibi, bundan sonra da kimseden icazet almadan, yerini, zamanını ve şeklini kendisi belirlemek suretiyle bu tedbirleri almaya devam edecektir" diye konuştu. Kalın, Türkiye’nin kendi ulusal güvenliğini korumaya dönük adımlarının asla Suriye Kürtlerine karşı bir hareket olmadığını da vurguladı.

ABD'nin sınır koruma gücü açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin Türkiye'nin Suriye sınırında bir sınır koruma gücü oluşturmayı planladığı iddialarını geri çevirdi. Çarşamba günü açıklamalarda bulunan Tillerson, "Bazı kişiler yanlış konuştu. Bir sınır koruma gücü oluşturmamız hiçbir şekilde sözkonusu değil" dedi. Tillerson, "Türkiye'ye bir açıklama borçlu olduklarını" ve "neden böyle bir tepki verdiklerini anladıklarını" kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson

Detay vermekten kaçınan Tillerson, "Yaptığımız şey bu değil" şeklinde konuşarak, ABD'nin niyetinin yalnızca "yerel unsurların kurtarılmış bölgelere güvenlik sağlamasını garantilemek" olduğu bilgisinin Türk yetkililere iletildiğini kaydetti.

ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'le mücadele koalisyonunun Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik sınır koruma gücü kurmayı planladığı ve bu gücün yarısının, belkemiğini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) olacağı belirtiliyor.

DW/HT/SSB

© Deutsche Welle Türkçe