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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: ABD Münbiç’ten çekilmeli

ABD’nin PYD/YPG’ye bundan sonra silah vermeyeceği yönündeki haberleri yorumlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den somut adım beklediklerini söyledi. Çavuşoğlu “ABD Münbiç’ten derhal çekilmeli” dedi.

Mevlut Cavusoglu (Getty Images/AFP/A. Altan)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Kültür Merkezi'nde İl Danışma Meclisi toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu "ABD’nin artık PYD/YPG’ye silah vermeyeceği” yönündeki habere ilişkin "Söylemden çok somut adımlar görmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Sözcü İbrahim Kalın’ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster ile telefonda görüştüğünü duyurmuştu. Görüşmede McMaster'ın PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususunu teyit ettiği ifade edilmişti.
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Çavuşoğlu, McMaster’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a söylediğini teyit ettiğini belirtti. "Maalesef bugüne kadar çok söz verildi, Münbiç'te en son Rakka'da silah verme konusunda” diyen Çavuşoğlu "Bunlar maalesef tutulmadı dolayısıyla tüm bu alanlarda söylemden çok, somut adımları görmek istiyoruz” diye konuştu.

Çavuşoğlu "Terör örgütüyle ABD’nin bağını koparması gerekiyor ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor” diye konuştu. Çavuşoğlu "Kaybolan güveni tekrar tesis edecek adımların atılması lazım” dedi.

DW,EC/JD

©Deutsche Welle Türkçe

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