 Çavuşoğlu: ABD ile Menbiç’te birlikte hareket edeceğiz | DÜNYA | DW | 27.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Çavuşoğlu: ABD ile Menbiç’te birlikte hareket edeceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı ilk görüşme sonrasında iki ülkenin Suriye’nin Menbiç kentinde birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Deutschland Mevlüt Cavusoglu spricht auf der Reisemesse ITB in Berlin (picture-alliance/dpa/C. Koall)

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşme sonrasında iki ülkenin Suriye'nin Menbiç kentinde birlikte hareket edeceklerini söyledi.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel’de olan Çavuşoğlu ile Pompeo Cuma günü bir araya geldi. Görüşme sonrasında CNN Türk'ten canlı yayınlanan açıklamasında Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik” dedi.

Çavuşoğlu, "Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle ikili ilişkilerimizde gerginliğe yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayınladı. Açıklamada her iki bakanın bölgede Türk-Amerikan işbirliği ile yakın iletişim sağlamanın değeri konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Açıklamada, "Menbiç'te önceden var olan tartışmalara dayanarak, iki bakan da ortak bir yol bulabilmek için kurulu olan ikili sürece desteklerini teyit ettiler” denildi.

Türkiye bir süredir ABD'den, PKK’nın uzantısı ve terör örgütü olarak gördüğü PYD/YPG kontrolündeki Menbiç'ten güçlerini ve desteğini çekmesini istiyordu. Ancak ABD Savunma Bakanlığı Menbiç'teki Amerikan askerinin çekilmeyeceğini bildirmişti.

Türkiye ayrıca Menbiç'e askeri operasyon hazırlığında olduğunu belirtmişti. Mart'taki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Menbiç'teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir" denilmişti.

rtr,DW/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Menbiç'te SDG güçleri TSK'ya karşı alarmda

Suriye Demokratik Güçleri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Menbiç'teki devriye turlarını sıklaştırdığını belirtti. Menbiç Askeri Konseyi ise "Türkiye'nin tehditlerini ciddiye alıyoruz" açıklaması yaptı. (03.04.2018)  

Çavuşoğlu: Menbiç konusunda anlaşmaya değil anlayışa vardık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Menbiç konusunda Ankara'yı yalanlayan açıklamasına cevap verdi: "Biz Menbiç'le ilgili 'anlaştık' demedik, 'anlayışa vardık' dedik". (21.03.2018)  

MGK: Türkiye Menbiç'te inisiyatif kullanacak

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından Ankara'dan, YPG Menbiç'i terk etmediği takdirde "Türkiye'nin burada da inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği" açıklaması yapıldı. (28.03.2018)  

Benzer içerik

Kasachstan Syriengespräche in Astana

Moskova'da üçlü Suriye görüşmesi 26.04.2018

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının Suriye krizini görüşmek üzere Cumartesi günü Moskova'da bir araya geleceği açıklandı.

Treffen NATO Türkei Stoltenberg Cavusoglu

Çavuşoğlu: Rusya'yla ilişkimiz Macron'un sözleriyle bozulmaz 16.04.2018

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "Ruslarla Türkleri ayırdık" sözlerine tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkilerimiz Fransa Cumhurbaşkanı’nın sözleriyle bozulacak değildir" dedi.

USA Mike Pompeo

ABD'de şahinler dönemi ve Türkiye 31.03.2018

ABD'nin şahinlerinden Mike Pompeo, yakında resmen Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturuyor. John Bolton da Ulusal Güvenlik Danışmanı olacak. Şahinlerin göreve gelmesi, Türkiye ile ilişkilerde zor bir dönemin habercisi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Flüchtlinge Familiennachzug (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

Alman hükümetinden Esad'a: Seyirci kalamayız

Alman hükümeti, Suriyeli mültecilerin ülkelerindeki mülklerinin ellerinden alınmasının önünü açacak kararname nedeniyle Esad rejimine sert tepki gösterdi. Düzenlemeyle rejim muhaliflerinin hedef alındığı tahmin ediliyor. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 