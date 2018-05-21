Çarşıda ekonominin nabzı dövizde atıyor  

Amerikan Doları, Çarşamba sabahı Türk Lirası karşısında 4,92 seviyesini görerek tarihi rekorunu tazeledi. Gün içinde yapılan alımlarla birlikte doların değeri bu seviyeden 4,8 bandına geriledi. Türkiye'de çarşı - pazarın nabzının attığı Eminönü'nde ise dükkan sahipleri de tüketici de tedirgin. Dövizdeki hareketlenme pazarda en çok ithal ürünleri etkiliyor. Bu nedenle son haftalardaki olağandışı yükseliş nedeniyle pek çok kişinin gözü döviz bürolarındaki fiyat tabelalarında. İstanbul'dan Kürşat Akyol, Eminönü'nde piyasanın nabzını tuttu.

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