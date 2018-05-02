 Volkswagen в 2018 году выведет на рынок 70 новых моделей | Новости из Германии о Германии | DW | 03.05.2018
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Германия

Volkswagen в 2018 году выведет на рынок 70 новых моделей

По словам председателя правления VW, переход на новую процедуру лабораторной проверки экологических параметров автомобилей (WLTP) может привести к перебоям с поставками автомобилей на рынок.

Акционерам представили современную линейку автомобилей VW

Акционерам представили современную линейку автомобилей VW

Крупнейший  в мире производитель автомобилей, немецкий концерн Volkswagen (VW), намерен в текущем году вывести на рынок десятки новых моделей автомобилей. Об  этом в четверг, 3 мая, заявил на общем собрании акционеров в Берлине председатель правления автогиганта Херберт Дис (Herbert Diess). По его словам, на которые ссылается агентство dpa, VW в 2018 году намерен представить потребителя более 70 новых машин.

Контекст

Более половины опрошенных жителей Германии не испытывают доверия к отечественной автоиндустрии. Министр транспорта заявил, что падение доверия грозит ущербом для имиджа торговой марки " Made in Germany". (30.07.2017)

Volkswagen достиг мирового соглашения с американскими властями. Компания получила добро на переоснащение своих дизельных автомобилей 2015 года выпуска. (07.01.2017)

Херберт Дис сменит Маттиаса Мюллера, который был назначен на должность председателя правления автоконцерна Volkswagen на фоне "дизельного скандала". (13.04.2018)

В то же время, предупредил Дис, переход на новую процедуру лабораторной проверки экологических параметров автомобилей (WLTP), введенную в Европейском Союзе с 1 сентября 2017 года для подтверждения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и углекислого газа, может привести к перебоям с поставками автомобилей на рынок. Определенную роль может также сыграть и оперативность работы разрешительных органов. По словам Диса, окончательный переход на новую систему экологического тестирования, намеченный на 1 сентября 2018 года, потребует "огромных усилий". Критики, однако, предупреждают, что и WLTP-тест не защищен от возможных манипуляций.

Авторынок демонстрирует уверенный рост

Немецкий авторынок в апреле 2018 года продемонстрировал уверенный рост. По данным Федерального ведомства по транспорту (KBA), число поставленных на учет новых автомобилей достигло примерно 314 тысяч, что на 8 процентов больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. 

Тенденция постепенного отказа потребителей от дизельных двигателей сохраняется. Среди вновь поставленных на учет машин 62 процента используют бензиновый двигатель (плюс 19 процентов к апрелю 2017 года) и примерно треть - дизель (-12,5 процентов).

Рост продаж продемонстрировали все немецкие марки за исключением Audi, дочернего предприятия концерна VW. Сам же VW по-прежнему лидирует на рынке. Фактически каждая пятая машина, проданная в Германии, произведена на заводах Volkswagen.

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Культ на колесах, или Как в Вольфсбурге отмечают 70-летие VW Bulli (05.08.2017)

  • Логотип Volkswagen с американским флагом.

    Volkswagen: история одной махинации

    Разоблачение

    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

  • Выхлопная труба автомобиля VW Tiguan

    Volkswagen: история одной махинации

    Их предупреждали

    Между тем в мае 2014 года авторитетный американский институт ICTT (International Council on Clean Transportation) уже обращал внимание EPA, что выхлопные показатели у некоторых автомобилей Volkswagen значительно выше, чем разрешено законом. Реакции от Volkswagen не последовало.

  • Автомобиль Clean Diesel

    Volkswagen: история одной махинации

    Корнями в прошлое

    Вскоре выяснилось, что решение о манипуляциях было принято автоконцерном еще в 2005 году - для укрепления на американском рынке. Во время рекламной кампании в США Volkswagen использовал слоган Clean Diesel, утверждая, что дизельные автомобили - это экологично и надежно.

  • Автопарк Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Затронуты миллионы машин

    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

  • Мартин Винтеркорн, бывший глава Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Вот злонравия достойные плоды

    Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.

  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    ФРГ подтверждает махинации

    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Культ на колесах, или Как в Вольфсбурге отмечают 70-летие VW Bulli (05.08.2017)  

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