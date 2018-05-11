USAID выделит Украине дополнительно 125 миллионов на развитие Донбасса

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине дополнительную финансовую помощь на развитие Донбасса. Как сообщается в субботу, 12 мая, на странице украинского отделения USAID, речь идет о сумме в 125 миллионов долларов, которые будут направлены как в Донбасс, так и в другие территории, которые "почувствовали на себе влияние российской агрессии". Деньги будут использованы для дальнейшей стабилизации и объединения украинских общин в регионе, повышения устойчивости местной экономики и ускорения ее развития.

Официально о предоставлении Киеву денег будет объявлено 15 мая на специальной пресс-конференции, в которой примут участие представитель USAID Брок Бирман, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Киеве Мари Йованович.

В конце марта 2018 года палата представителей американского Конгресса утвердилаобщий объем помощи Украине на 2018 фискальный год (завершится в США 30 сентября). Как следует из принятого документа, "на инициативу по поддержанию безопасности Украины" по линии Пентагона в согласовании с американским Госдепартаментом выделяется 200 миллионов долларов. Эта сумма пойдет на подготовку украинских военных, закупку оборудования и "летальных вооружений оборонительного характера", поддержание работы разведслужб страны и логистическое обеспечение.

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