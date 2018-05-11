USAID выделит Украине дополнительно 125 миллионов на развитие Донбасса

Правительство в Киеве получит дополнительные средства от USAID для регионов, пострадавших от агрессии Москвы. Сумма финансовой помощи составит 125 миллионов долларов.
Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине дополнительную финансовую помощь на развитие Донбасса. Как сообщается в субботу, 12 мая, на странице украинского отделения USAID, речь идет о сумме в 125 миллионов долларов, которые будут направлены как в Донбасс, так и в другие территории, которые "почувствовали на себе влияние российской агрессии". Деньги будут использованы для дальнейшей стабилизации и объединения украинских общин в регионе, повышения устойчивости местной экономики и ускорения ее развития.
Официально о предоставлении Киеву денег будет объявлено 15 мая на специальной пресс-конференции, в которой примут участие представитель USAID Брок Бирман, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Киеве Мари Йованович.
В конце марта 2018 года палата представителей американского Конгресса утвердилаобщий объем помощи Украине на 2018 фискальный год (завершится в США 30 сентября). Как следует из принятого документа, "на инициативу по поддержанию безопасности Украины" по линии Пентагона в согласовании с американским Госдепартаментом выделяется 200 миллионов долларов. Эта сумма пойдет на подготовку украинских военных, закупку оборудования и "летальных вооружений оборонительного характера", поддержание работы разведслужб страны и логистическое обеспечение.
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