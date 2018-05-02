 Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.05.2018
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Мир

Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе

Пароли пользователей Twitter некоторое время были доступны в открытом виде во внутренней сети компании. Теперь в Twitter советуют всем изменить пароли от аккаунтов.

Логотип Twitter на экране смартфона

Сервис микроблогов Twitter посоветовал своим пользователям, число которых во всем мире превышает 300 млн человек, сменить пароли от аккаунтов. Из-за технической ошибки пароли оказались доступны во внутренней сети компании в открытом виде. Об этом в ночь на пятницу, 4 мая, сообщается в блоге технического директора Twitter Парага Агравала.

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"Когда вы устанавливаете пароль для своего Twitter-аккаунта, мы используем технологию, которая маскирует его, чтобы никто в компании не мог его увидеть. Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале", - говорится в сообщении. По словам Агравала, ошибка была исправлена и "нет никаких признаков проникновения или неправомерного использования" паролей.

Тем не менее, социальная сеть рекомендует пользователям в качестве меры предосторожности сменить нынешний пароль в Twitter и на всех других сайтах, где использовался такой же пароль.

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