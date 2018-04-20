 Twitter запретил рекламу ″Лаборатории Касперского″ | Новости из Германии о России | DW | 20.04.2018
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Россия

Twitter запретил рекламу "Лаборатории Касперского"

Twitter обвинил "Лабораторию Касперского" в том, что она "работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы". Компания просит детального обоснования.

Евгений Касперский

Евгений Касперский

Twitter запретил аккаунтам "Лаборатории Касперского" размещать рекламные посты, сообщил в пятницу, 20 апреля, ее глава Евгений Касперский. Twitter уведомил об этом компанию в конце января 2018 года.

"Лаборатория Касперского", как указывает Twitter, "работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы". Евгений Касперский это отрицает: "Никаких писаных и неписаных правил мы не нарушали, а бизнес-модель у нас самая обычная для IT-индустрии. Мы пользователям - защиту, а они нам за это - деньги".

Контекст

Вашингтон принял верное решение удалить антивирус "Лаборатории Касперского" из информационных систем госучреждений, считает обозреватель FAZ Николас Буссе. (15.09.2017)

По версии Евгения Касперского, сотрудники его компании собирали информацию о хакерской группировке The Equation Group. Секретные документы АНБ были удалены вскоре после попадания на московские серверы, утверждает он. (25.10.2017)

Касперский просит Twitter "детально обосновать решение об отключении нас от рекламных возможностей и сообщить, что должны делать другие компании в сфере глобальной кибербезопасности, чтобы избежать подобной участи".

Лабораторию Касперского подозревают в шпионаже

США подозревают "Лабораторию Касперского" в том, что она может быть использована Кремлем в качестве инструмента шпионажа. Госорганам США запрещено использовать ПО компании. В "Лаборатории Касперского" неоднократно отрицали связь с любыми властями и заявляли, что не стали бы шпионить в пользу какого-либо государства. 

В октябре 2017 года Twitter исключил из списка своих рекламодателей российскую государственную телекомпанию Russia Today (RT) и новостной ресурс Sputnik, запретив им размещать платную рекламу. 

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Twitter не будет распространять рекламу RT и Sputnik

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