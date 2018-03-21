Time: Россия помогла Венесуэле ввести криптовалюту ради обхода санкций США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.03.2018

Россия помогла Венесуэле ввести собственную криптовалюту, пишет 20 марта журнал Time. Российская сторона участвовала в запуске El Petro ради обхода санкций США, отмечает издание, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Венесуэла начала продажу собственной криптовалюты El Petro в конце февраля. Президент страны Николас Мадуро поблагодарил присутствовавших на церемонии запуска своих советников по России Дениса Дружкова и Федора Богородского. Эти люди тесно связаны с основными российскими банками и близкими к Кремлю олигархами, указывает издание. Они контролировали процесс запуска El Petro с согласия российского президента, которому проект El Petro представили как "способ обойти санкции", утверждает источник Time.

Бывший сотрудник Минфина США Брайан О'Тули полагает, что участие в разработке криптовалют не позволит крупным российским банкам или финансовым органам избежать наложенных ограничений. По его мнению, в результате подобной практики перевести свои активы за рубеж смогут лишь отдельные чиновники или бизнесмены.

Кремль оставил без ответа вопрос о причастности к созданию El Petro, отмечает Time. Министерство финансов РФ заявило, что не имеет отношения к запуску криптовалюты.

Сделки без участия регуляторов

В мире существует свыше полутора тысяч криптовалют, отмечает портал Coinmarketcap. Их совокупная стоимость превышает 320 млрд долларов. Новые криптовалюты могут быть созданы без участия банков и регуляторов - обязательных участников финансового рынка. Это делает их привлекательными для лиц, находящихся под санкциями США, поскольку позволяет совершать операции, не опасаясь ареста средств надзорными органами США.

Согласноуказу Дональда Трампа, гражданам США, а также находящимся на территории США физическим и юридическим лицам запрещено совершать сделки с криптовалютой, выпущенной Венесуэлой. Указ президента США, запрещающий также любые неофициальные соглашения с целью сделок с El Petro, вступил в силу в понедельник, 19 марта.

Экономический кризис

В Венесуэле многие годы продолжается борьба за власть между Николасом Мадуро и оппозицией, которая обвиняет президента в установлении диктатуры, развале экономики страны и коррупции. Экономический кризис в Венесуэле резко обострился из-за падения мировых цен на нефть. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2017 году объем ВВП Венесуэлы сократился на 12 процентов, инфляция превысила 4 тысячи процентов. Власти страны надеются, что выпуск собственных криптовалют позволит восстановить экономику государства и прорвать финансовую блокаду, введенную США.

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