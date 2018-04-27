 The Telegraph сообщил о попытке отравить в 2008 году в РФ нынешнего главу BP | Новости из Германии о России | DW | 30.04.2018
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Россия

The Telegraph сообщил о попытке отравить в 2008 году в РФ нынешнего главу BP

По данным британской газеты, возглавлявший ТНК-BP Роберт Дадли срочно покинул РФ после того, как анализ крови показал, что его медленно отравляют.

Роберт Дадли

Роберт Дадли

По информации британской газеты The Telegraph, американский бизнесмен Роберт Дадли, с 2010 года возглавляющий британский нефтяной концерн BP, в 2008 году срочно покинул Россию, после того как у него в крови были обнаружены следы отравляющего вещества. Тогдашний глава российской компании ТНК-BP оказался в центре заговора, организованного российскими спецслужбами, пишет издание, ссылаясь на информацию, полученную от Ильи Заславского, бывшего сотрудника совместного предприятия "Тюменской нефтяной компании" и BP.

Яд через еду

Анализ крови показал, что Дадли "медленно отравляют", указал Заславский. Наличие яда в организме подтвердили тесты, сделанные в Великобритании. Бывший сотрудник ТНК-BP утверждает, что российские власти намеревались устранить Дадли и создали план по его отравлению. По его данным, бизнесмен получил яд через еду. Заславский предполагает, что Дадли не пытались убить, а хотели вынудить его покинуть РФ и отказаться от руководства ТНК-BP.

Контекст

Слухи о попытке отравления Роберта Дадли начали курсировать спустя шесть лет после того, как бизнесмен в августе 2008 года уехал из России. В январе 2014 года журнал The New Yorker со ссылкой на документы посольства США в Москве, обнародованные сайтом Wikileaks, написал о проникновении неизвестных в квартиру Дадли, прослушивании офиса и обнаружении отравляющего вещества в крови бизнесмена во время анализа, сделанного за пределами РФ. Бизнесмен чувствовал себя плохо, его состояние улучшилось после того, как он перестал есть пищу, предоставляемую компанией, утверждает американский журнал.

В 2008 году между BP и консорциумом российских акционеров AAR, владевшими равными пакетами акций в созданном в 2003 году совместном предприятии, разгорелся конфликт. Россияне выступали против доминирующего числа британских сотрудников в руководстве совместной компании и обвиняли BP в проведении бизнес-политики совместного холдинга в собственных интересах. Они настаивали на смещении Дадли с поста главы ТНК-ВР и назначении нового независимого директора. ВР в свою очередь обвинял российскую сторону в попытках захватить контроль над компанией.

В РФ Дадли грозило уголовное преследование. Конфликт завершился после того, как бизнесмен уехал из России и покинул пост главы ТНК-BP. С 2013 года ТНК-BP входит в структуры российского концерна "Роснефть".

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    Автор: Сергей Елкин


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