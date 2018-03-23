 The Telegraph: Российские телеканалы через Британию транслируют пропаганду | Новости из Германии о Европе | DW | 25.03.2018
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Европа

The Telegraph: Российские телеканалы через Британию транслируют пропаганду

Телеканалы из РФ через Великобританию распространяли "теории заговора" об отравлении Скрипаля, пишет The Telegraph. Посол Латвии в Лондоне заявляет, что британскому надзорному органу нужно принять меры.

Российская пропаганда

Принадлежащие России телевизионные каналы могли использовать Великобританию в качестве центра для распространения пропагандистских идей и "теорий заговора" о недавнем отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом в воскресенье, 25 марта, пишет газета The Daily Telegraph. Согласно данным издания, два канала, обладающие лицензией британского надзорного ведомства Ofcom и зарегистрированные в Лондоне - Ren TV и НТВ, передавали подобные программы из России в страны бывшего СССР, в частности в Латвию.

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Передачи вызывают "серьезную обеспокоенность" у союзников Великобритании в странах, соседствующих с РФ, так как представляют собой "кампании по сильной дезинформации". Было обнаружено, что канал нарушил правила Ofcom восемь раз за последние шесть лет, но продолжает работать, а его британская лицензия не отозвана. Среди прочих нарушений - призыв к зрителям подписать петицию, инициирующую референдум по изменению конституции Латвии, а также ложное утверждение о том, что инициатива была одобрена латвийским избиркомом.

Посол Латвии в Великобритании Байба Браже сказала, что ведомству Ofcom необходимо "делать больше" для решения этих задач, а также призвала к изменениям в правилах ЕС, которые могли бы позволить вмешиваться в конфликтные ситуации местным регуляторам. Правила Евросоюза позволяют вещателям транслировать свои передачи на территории всех стран-членов, даже если телеканалы зарегистрированы только в одном государстве. Регулятор в "стране происхождения", в данном случае в Великобритании, несет исключительную ответственность за контроль за каждой зарегистрированной вещательной компанией независимо от того, где передаются программы. По мнению Браже, Russia Today транслировал "чистую пропаганду".

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